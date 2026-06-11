به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان صنایعدستی استان که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این حوزه برای رشد و توسعه نیازمند تقویت همافزایی و تعامل میان بخشهای مختلف است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با تاکید بر ضرورت حمایت و برنامهریزی هدفمند برای رفع موانع پیشروی صنعتگران، افزود: تقویت همکاریها و هماهنگی میان بخشهای مرتبط میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه صنایعدستی استان داشته باشد.
او عنوان کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود، تسهیل فرآیندهای تولید و بازاریابی و تقویت تعامل میان دولت و فعالان این حوزه، از ضرورتهای توسعه صنایعدستی کردستان است.
طالبنیا از رونمایی کتاب کودک «ویلکان» با محوریت معرفی صنایعدستی و هنرهای سنتی استان خبر داد و یادآور شد: این اثر با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با ظرفیتهای هنرهای بومی و ترویج فرهنگ پاسداشت میراث ناملموس تهیه شده است.
در این نشست، مهمترین ظرفیتها، چالشها و مسائل پیشروی صنایعدستی استان مورد بررسی قرار گرفت و فعالان این حوزه به بیان دیدگاهها و مشکلات خود در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و توسعه بازار پرداختند.
در ادامه این مراسم از دارندگان مهر اصالت ملی صنایعدستی به پاس تلاش در حفظ کیفیت، اصالت و ارزشهای فرهنگی آثار تولیدی تجلیل شد.
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