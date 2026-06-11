۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۷

تجلیل از دارندگان مهر اصالت ملی و رونمایی از کتاب «ویلکان»/ ارتقای جایگاه صنایع‌دستی کردستان نیازمند هم‌افزایی و تعامل بیشتر است

تجلیل از دارندگان مهر اصالت ملی و رونمایی از کتاب «ویلکان»/ ارتقای جایگاه صنایع‌دستی کردستان نیازمند هم‌افزایی و تعامل بیشتر است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان، نیازمند هم‌افزایی و تعامل بیشتر میان دولت و فعالان این حوزه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و رفع موانع موجود است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان صنایع‌دستی استان که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این حوزه برای رشد و توسعه نیازمند تقویت هم‌افزایی و تعامل میان بخش‌های مختلف است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر ضرورت حمایت و برنامه‌ریزی هدفمند برای رفع موانع پیش‌روی صنعتگران، افزود: تقویت همکاری‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان داشته باشد.

او عنوان کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود، تسهیل فرآیندهای تولید و بازاریابی و تقویت تعامل میان دولت و فعالان این حوزه، از ضرورت‌های توسعه صنایع‌دستی کردستان است. 

طالب‌نیا از رونمایی کتاب کودک «ویلکان» با محوریت معرفی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان خبر داد و یادآور شد: این اثر با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با ظرفیت‌های هنرهای بومی و ترویج فرهنگ پاسداشت میراث ناملموس تهیه شده است.

در این نشست، مهم‌ترین ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسائل پیش‌روی صنایع‌دستی استان مورد بررسی قرار گرفت و فعالان این حوزه به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و توسعه بازار پرداختند.

در ادامه این مراسم از دارندگان مهر اصالت ملی صنایع‌دستی به پاس تلاش در حفظ کیفیت، اصالت و ارزش‌های فرهنگی آثار تولیدی تجلیل شد.

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کد خبر 1405032101848
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

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