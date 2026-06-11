به گزارش خبرنگار میراث آریا، پویا طالب‌نیا شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی با حضور مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و جمعی از مسئولان و علاقه‌مندان حوزه صنایع‌دستی در خانه کُرد سنندج برپا شد، اظهار کرد: این نمایشگاه با شعار «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» از ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در عمارت آصف (خانه کُرد) سنندج آغاز به‌کار کرده و تا ۲ تیرماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان و فراهم‌کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدی صنعتگران به شهروندان و گردشگران است.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در حمایت از هنرمندان، عنوان کرد: صنایع‌دستی بخش مهمی از هویت فرهنگی و تاریخی کردستان است و این‌گونه رویدادها نقش مهمی در تقویت اقتصاد خلاق و توسعه بازار فروش محصولات این حوزه دارند.

طالب‌نیا با بیان اینکه انتخاب عمارت آصف (خانه کُرد) به عنوان محل برگزاری نمایشگاه اقدامی هدفمند است، یادآور شد: این موضوع زمینه پیوند میان میراث تاریخی و هنرهای سنتی را فراهم کرده و فرصت مناسبی برای معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان ایجاد می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: استمرار برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه صنایع‌دستی کردستان در سطح ملی و تقویت معیشت هنرمندان این حوزه داشته باشد.

او در این مراسم با اشاره به اهمیت پاسداشت مفاخر فرهنگی و هنری استان، از گرامیداشت یاد و نام استاد برجسته سازهای سنتی کردستان، مرحوم کمال پرویزی، در حاشیه این رویداد خبر داد و این اقدام را ادای احترام به نقش‌آفرینان ماندگار عرصه موسیقی و هنر منطقه عنوان کرد.

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