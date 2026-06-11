۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی:

نمایشگاه صنایع‌دستی با شعار اقتصاد خلاق در سنندج آغاز به‌کار کرد

نمایشگاه صنایع‌دستی با شعار اقتصاد خلاق در سنندج آغاز به‌کار کرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از آغاز به‌کار نمایشگاه روز جهانی صنایع‌دستی با شعار «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، در عمارت آصف (خانه کُرد) سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پویا طالب‌نیا شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی با حضور مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و جمعی از مسئولان و علاقه‌مندان حوزه صنایع‌دستی در خانه کُرد سنندج برپا شد، اظهار کرد: این نمایشگاه با شعار «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» از ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در عمارت آصف (خانه کُرد) سنندج آغاز به‌کار کرده و تا ۲ تیرماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان و فراهم‌کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدی صنعتگران به شهروندان و گردشگران است.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در حمایت از هنرمندان، عنوان کرد: صنایع‌دستی بخش مهمی از هویت فرهنگی و تاریخی کردستان است و این‌گونه رویدادها نقش مهمی در تقویت اقتصاد خلاق و توسعه بازار فروش محصولات این حوزه دارند.

طالب‌نیا با بیان اینکه انتخاب عمارت آصف (خانه کُرد) به عنوان محل برگزاری نمایشگاه اقدامی هدفمند است، یادآور شد: این موضوع زمینه پیوند میان میراث تاریخی و هنرهای سنتی را فراهم کرده و فرصت مناسبی برای معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان ایجاد می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: استمرار برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه صنایع‌دستی کردستان در سطح ملی و تقویت معیشت هنرمندان این حوزه داشته باشد.

او در این مراسم با اشاره به اهمیت پاسداشت مفاخر فرهنگی و هنری استان، از گرامیداشت یاد و نام استاد برجسته سازهای سنتی کردستان، مرحوم کمال پرویزی، در حاشیه این رویداد خبر داد و این اقدام را ادای احترام به نقش‌آفرینان ماندگار عرصه موسیقی و هنر منطقه عنوان کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101774
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

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