به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید جمعی از مدیران ادارات بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان از نمایشگاه روز جهانی صنایعدستی با شعار «صنایعدستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» که در عمارت آصف سنندج (خانه کُرد) برپا شده است، اظهار کرد: صنایعدستی یکی از مهمترین حوزههای اثرگذار در ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی جوامع محلی و تقویت اقتصاد خلاق به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با تاکید بر نقش صنایعدستی در حفظ و انتقال هویت فرهنگی، ارزشهای بومی و میراث معنوی به نسلهای آینده، افزود: توسعه بازار فروش، تقویت آموزشهای تخصصی و حمایت از تولیدکنندگان از جمله نیازهای اساسی این حوزه است که باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
او عنوان کرد: در این نمایشگاه، آثار متنوعی از رشتههای مختلف صنایعدستی استان از جمله نساجی سنتی، گلیم و فرش، مصنوعات چوبی، رودوزیهای سنتی، سفال و سایر هنرهای بومی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
طالبنیا همچنین این رویداد را فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای هنرمندان، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مخاطبان و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان کردستان دانست.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان یادآور شد: نمایشگاه روز جهانی صنایعدستی با شعار «صنایعدستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» از ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در عمارت آصف (خانه کُرد) سنندج آغاز به کار کرده و تا دوم تیرماه سال جاری پذیرای علاقهمندان، گردشگران و دوستداران هنرهای سنتی خواهد بود.
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