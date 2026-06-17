به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه‌ای با محوریت ایام اربعین و ماه محرم، اربعین حسینی را یکی از مهم‌ترین رویدادهای مذهبی و گردشگری کشور عنوان کرد و گفت: این مناسبت ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات گردشگری، معرفی توانمندی‌های استان و حمایت از تولیدات صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با بیان اینکه این استان برای پنجمین سال متوالی میزبان تردد زائران اربعین حسینی به کشور عراق است، افزود: زائران از سراسر کشور برای عزیمت به عتبات عالیات از مرز بین‌المللی باشماق عبور می‌کنند و لازم است ضمن ارائه خدمات مطلوب، از این فرصت برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی استان نیز بهره‌برداری شود.

او اظهار کرد: حضور گسترده زائران اربعین، زمینه مناسبی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کردستان فراهم کرده و می‌تواند نقش موثری در رونق کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی داشته باشد.

طالب‌نیا با اشاره به وجود اماکن مذهبی، جاذبه‌های فرهنگی و میراث معنوی ارزشمند در کردستان گفت: این قابلیت‌ها زمینه مناسبی برای جذب گردشگران مذهبی است که با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، به توسعه اقتصادی و افزایش ماندگاری گردشگران در استان منجر می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر استفاده از فرصت تردد زائران در مسیرهای منتهی به مرز باشماق عنوان کرد: برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در شهرهای مسیر تردد زائران و همچنین مرز بین‌المللی باشماق مریوان، علاوه بر معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان، به رونق اقتصادی فعالان این حوزه کمک می‌کند.

او با بیان اینکه رضایتمندی زائران از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان است، یادآور شد: در مرز باشماق موکب ویژه این اداره‌کل برپا خواهد شد تا همکاران و راهنمایان گردشگری ضمن ارائه خدمات راهنمایی به زائران، بسته‌های گردشگری و محصولات صنایع‌دستی استان را نیز معرفی و عرضه کنند.

طالب‌نیا با اشاره به اهمیت خدمات‌رسانی شایسته به زائران اربعین بیان کرد: در همین راستا لازم است نظارت کامل و دقیق بر تاسیسات گردشگری، مراکز اقامتی، مجتمع‌های بین‌راهی و نمازخانه‌های مسیر تردد زائران و مرز باشماق تشدید شود تا خدماتی در شان زوار حسینی ارائه شود.

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