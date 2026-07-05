۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۸

بسیج همه ظرفیت‌های قزوین برای میزبانی از زائران آقای شهید ایران/ بازدید استاندار از موکب‌های مستقر در محورهای قزوین

بسیج همه ظرفیت‌های قزوین برای میزبانی از زائران آقای شهید ایران/ بازدید استاندار از موکب‌های مستقر در محورهای قزوین

استاندار قزوین در بازدید میدانی از موکب‌های مستقر در نمایشگاه بین‌المللی قزوین و همچنین پایگاه‌های خدمت‌رسانی در محورهای مواصلاتی آزادراهی رشت-قزوین، زنجان-قزوین و قزوین-آبیک-تهران روند میزبانی از زائران را مورد ارزیابی قرار داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در این بازدید که با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار قزوین و مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شد ضمن بررسی زیرساخت‌های اسکان، تغذیه و پشتیبانی از اهتمام شبانه‌روزی خادمان و نیروهای جهادی تقدیر کرد.

بسیج همه ظرفیت‌های قزوین برای میزبانی از زائران آقای شهید ایران/ بازدید استاندار از موکب‌های مستقر در محورهای قزوین

استاندار قزوین با تأکید بر لزوم ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مسیرهای مواصلاتی استان، گفت: تمام ظرفیت‌های لجستیکی و مردمی استان برای استقبال و پذیرایی شایسته از زائران مراسم تشییع پیکر آقای شهیدایران بسیج شده است.

نوذری بر تداوم آماده‌باش کامل نیروهای امدادی، انتظامی و خدماتی در طول محورهای مواصلاتی تا پایان مراسم و بازگشت زائران تأکید کرد و افزود: تلاش ما این است که با تسهیل‌گری در تردد و ارائه خدمات مطلوب، یاد و خاطره خدمت بی‌منت رهبر شهید به بهترین شکل ممکن گرامی داشته شود.

موکب‌های مذکور با هدف ارائه بسته‌های فرهنگی، تغذیه، خدمات درمانی و اسکان اضطراری، با مدیریت واحد و با هدف تکریم زائران شرکت‌کننده در مراسم تشییع آقای شهید ایران در مسیرهای پرتردد استان قزوین مستقر شده‌اند.

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کد خبر 1405041400977
فرزانه فتحی
دبیر مهدی نورعلی

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