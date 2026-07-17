روایتگری از حافظ برای کودکان در چشمه حکمت، گامی نو برای پیوند نسل جدید با میراث حافظ

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاشم شایق گفت: مجموعه حافظیه بر آن است تا با برگزاری نشست‌های موضوعی، متناسب با مناسبت‌های ملی، فضای آرامگاه حافظ را به مرکزی برای یادگیری فعال تبدیل کند در همین راستا، به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، ویژه‌برنامه‌هایی برای کودکان طراحی شد تا این پیوند عاطفی و معرفتی از سنین پایین آغاز شود.

سرپرست مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه با اشاره به سوابق برگزاری برنامه‌های کلان نظیر سرودهای دانش‌آموزی با حضور وزیر آموزش و پرورش، تأکید کرد: هدف اصلی، تغییر نگرش بازدید مدارس از یک تفریح در فضای سبز به یک بازدید فرهنگی و ادبی است.

شایق افزود: ما نمی‌خواهیم مدارس صرفاً به عنوان یک پارک به حافظیه بیایند؛ بلکه می‌خواهیم کودکان با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخچه مشاهیر پیرامون آرامگاه و غزل‌های حافظ آشنا شوند.

او همچنین از موفقیت روش جدید بازدیدها خبر داد که در آن هر گروه مدرسه‌ای با همراهی راهنمایان متخصص گردشگری وارد مجموعه شده و مطالب را با زبان روایت‌گری و متناسب با سن کودک می‌شنوند.

سرپرست مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه گفت: در پایان، ایده‌ای برای تعریف جایگاه تخصصی راهنمای گردشگری کودک و نوجوان توسط میراث فرهنگی مطرح شد تا متخصصانی در این حوزه تربیت شوند که بتوانند با استفاده از ابزارهایی چون قصه، بازی و نمایش، میراث فرهنگی را برای نسل جدید روایت کنند.

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