۲۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۸

انتخاب مُهر به عنوان منطقه نمونه گردشگری

انتخاب مُهر به عنوان منطقه نمونه گردشگری

فرماندار شهرستان مهر از انتخاب این منطقه به عنوان منطقه نمونه گردشگری استان فارس خبر داد و از مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرکل میراث فرهنگی‌ استان فارس قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی غلامپور ضمن قدردانی از وزیر میراث‌فرهنگی،  گردشگری و صنایع‌دستی و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس اظهار کرد: شهرستان مهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، به عنوان نقطه اتصال و مرکز ارتباطی سه استان فارس،  هرمزگان و بوشهر شناخته می‌شود.

فرماندار شهرستان مهر در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی فارس، به اهمیت معبر گردشگری این منطقه در مسیر دسترسی به سواحل نیلگون خلیج فارس و جزایر گردشگری اشاره کرد.

غلام پور ادامه داد: تعریف منطقه گردشگری بر اساس «آمایش سرزمینی» صورت گرفته و این جایگاه جدید،  امتیازات ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.

او افزود: در شرایط کنونی، گردشگری یکی از ارکان توسعه است و شهرستان مهر با بهره‌مندی از آب و هوای مطلوب در هفت ماه سال،  یک منطقه بکر طبیعی در جنوب کشور است که می‌تواند به عنوان پایلوت توسعه گردشگری در منطقه عمل کند.

فرماندار مهر تأکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود شهرستان مهر چندین پله در مسیر توسعه پیش روی گام بردارد و منافع اقتصادی قابل توجهی را برای مردم منطقه و سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.

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کد خبر 1405042601838
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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