انتخاب مُهر به عنوان منطقه نمونه گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی غلامپور ضمن قدردانی از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس اظهار کرد: شهرستان مهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، به عنوان نقطه اتصال و مرکز ارتباطی سه استان فارس، هرمزگان و بوشهر شناخته می‌شود.

فرماندار شهرستان مهر در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی فارس، به اهمیت معبر گردشگری این منطقه در مسیر دسترسی به سواحل نیلگون خلیج فارس و جزایر گردشگری اشاره کرد.

غلام پور ادامه داد: تعریف منطقه گردشگری بر اساس «آمایش سرزمینی» صورت گرفته و این جایگاه جدید، امتیازات ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.

او افزود: در شرایط کنونی، گردشگری یکی از ارکان توسعه است و شهرستان مهر با بهره‌مندی از آب و هوای مطلوب در هفت ماه سال، یک منطقه بکر طبیعی در جنوب کشور است که می‌تواند به عنوان پایلوت توسعه گردشگری در منطقه عمل کند.

فرماندار مهر تأکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود شهرستان مهر چندین پله در مسیر توسعه پیش روی گام بردارد و منافع اقتصادی قابل توجهی را برای مردم منطقه و سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.

انتهای پیام/