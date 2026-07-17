انتخاب مُهر به عنوان منطقه نمونه گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی غلامپور ضمن قدردانی از وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مدیرکل میراثفرهنگی استان فارس اظهار کرد: شهرستان مهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، به عنوان نقطه اتصال و مرکز ارتباطی سه استان فارس، هرمزگان و بوشهر شناخته میشود.
فرماندار شهرستان مهر در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی فارس، به اهمیت معبر گردشگری این منطقه در مسیر دسترسی به سواحل نیلگون خلیج فارس و جزایر گردشگری اشاره کرد.
غلام پور ادامه داد: تعریف منطقه گردشگری بر اساس «آمایش سرزمینی» صورت گرفته و این جایگاه جدید، امتیازات ویژهای را برای سرمایهگذاران به همراه خواهد داشت.
او افزود: در شرایط کنونی، گردشگری یکی از ارکان توسعه است و شهرستان مهر با بهرهمندی از آب و هوای مطلوب در هفت ماه سال، یک منطقه بکر طبیعی در جنوب کشور است که میتواند به عنوان پایلوت توسعه گردشگری در منطقه عمل کند.
فرماندار مهر تأکید کرد: این اتفاق باعث میشود شهرستان مهر چندین پله در مسیر توسعه پیش روی گام بردارد و منافع اقتصادی قابل توجهی را برای مردم منطقه و سرمایهگذاران به ارمغان بیاورد.
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