به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: دومین رویداد گردشگری شاه‌توت با حضور جمعی از مسئولان استانی و منطقه‌ای در روستای تمین از توابع شهرستان میرجاوه برگزار شد.

او تصریح کرد: رویداد گردشگری شاه‌توت از جمله رویدادهای ثبت‌شده در تقویم گردشگری استان سیستان و بلوچستان است و باید از این ظرفیت به عنوان فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری منطقه بهره گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: در کنار معرفی جاذبه‌های گردشگری، این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، به‌ویژه محصول شاه‌توت، است و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر گردشگران با قابلیت‌های روستای تمین را فراهم کند.

او ادامه داد: برگزاری این‌گونه رویدادها موجب هم‌افزایی میان حوزه گردشگری و اقتصاد محلی می‌شود و با مشارکت جامعه محلی، زمینه رونق کسب‌وکارهای بومی و توسعه پایدار گردشگری را فراهم می‌کند.

طهرانی‌مقدم خاطرنشان کرد: روستای تمین به عنوان یکی از روستاهای نمونه گردشگری استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و استمرار برگزاری این رویدادها می‌تواند ضمن معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های منطقه، به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق گردشگری و توسعه اقتصادی این روستای هدف گردشگری کمک کند.

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