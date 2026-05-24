برگزاری کارگاه ارائه تجربیات پایداری کاخ گلستان در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز یکشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: کارگاه تخصصی ارائه تجربیات پایداری کاخ گلستان به میزبانی معاونت میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان و با هدف آشنایی با تجربیات مجموعه جهانی کاخ گلستان در حوزه اقدامات اضطراری و حفاظتی قبل و پس از جنگ رمضان برگزار شد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: در این نشست مجازی که به مناسبت هفته میراثفرهنگی برنامه ریزی شده بود، آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، به عنوان سخنران تجربیات ارزشمند این مجموعه را در زمینه حفاظت از این اثر جهانی با مخاطبان و علاقهمندان به اشتراک گذاشت.
او خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشستهای تخصصی با حضور اساتید و مدیران ملی، فرصتی مغتنم برای تبادل دانش، ارتقای مهارتهای فنی کارشناسان و آشنایی با رویکردهای نوین در حفاظت از آثار تاریخی است.
سعادتیان در ادامه افزود: این جلسه برخط با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناسان حوزه مرمت و میراثفرهنگی همراه بود و مباحث مطرح شده در آن گامی موثر در راستای ارتقای استانداردهای حفاظتی در استان محسوب میشود.
انتهای پیام/
نظر شما