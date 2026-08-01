به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، شینا انصاری روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ در نخستین روز سفر کاری خود به استان، با همراهی منصور بیجار؛ استاندار از موزه آثار باستانی شهر سوخته بازدید کرد.

شهر سوخته با قدمتی حدود پنج هزار سال و ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی ایران و جهان است که آثار به‌دست‌آمده از آن، بیانگر پیشرفت ساکنان این منطقه در حوزه‌های مختلف علمی، هنری و صنعتی است.

در این بازدید، مجموعه‌ای از آثار کشف‌شده در این محوطه تاریخی شامل قدیمی‌ترین چشم مصنوعی جهان، نخستین جراحی جمجمه شناخته‌شده بشر، جام سفالی معروف به نخستین نمونه انیمیشن جهان، سفالینه‌ها، زیورآلات و ابزارهای باستانی به معاون رئیس‌جمهور معرفی شد.

یافته‌های شهر سوخته، جلوه‌هایی از دانش پزشکی، مهارت‌های فنی و خلاقیت هنری مردمان این منطقه در هزاران سال پیش را نشان می‌دهد و این محوطه را به یکی از ارزشمندترین آثار تمدنی ایران تبدیل کرده است.

معاون رئیس‌جمهوری در جریان این بازدید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهر سوخته و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند تأکید کرد.

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