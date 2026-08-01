به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از مجموعه گردشگری «سرزمین ایرانیان» با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در ادامه این بازدید، در نشست مشترکی با مدیران مجموعه، راهکارهای رفع موانع، تسهیل فرآیندهای اجرایی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری این مجموعه را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: مجموعه «سرزمین ایرانیان» یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری، تفریحی و سرمایه‌گذاری استان مرکزی به شمار می‌رود و حمایت از توسعه آن می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاران ایفا کند.

او با تأکید بر نگاه حمایتی مدیریت استان نسبت به پروژه‌های بزرگ گردشگری افزود: با هدایت و حمایت استاندار مرکزی، پیگیری مسائل و رفع موانع پیش روی این مجموعه به‌صورت ویژه در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار گرفته و موضوعات مرتبط از طریق وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

محمودی خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های گردشگری و افزایش سهم استان مرکزی از صنعت گردشگری کشور خواهد بود و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نیز از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات این مجموعه بهره خواهد گرفت.



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