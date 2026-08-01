به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد میرزایی روز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ از تصویب ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای اجرای پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی خبر داد.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خنداب اظهار کرد: این اعتبار با هدف حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان، ارتقای زیرساخت‌های معرفی جاذبه‌های فرهنگی و صیانت از هویت تاریخی خنداب اختصاص یافته است.

او افزود: بخش عمده این اعتبار برای اجرای مرمت‌های اضطراری بناها و آثار تاریخی نیازمند مداخله فوری هزینه خواهد شد تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شده و شرایط نگهداری این آثار ارزشمند بهبود یابد.

میرزایی ادامه داد: همچنین بخشی از اعتبارات مصوب به تهیه و نصب تابلوهای معرفی آثار تاریخی شهرستان اختصاص یافته است تا ضمن افزایش آگاهی عمومی، زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری خنداب برای گردشگران و علاقه‌مندان فراهم شود.



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