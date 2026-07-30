ارتقای کیفیت خدمات اقامتی با برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان تأسیسات گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان با اشاره به اهمیت آموزش مستمر نیروی انسانی در صنعت گردشگری اظهار کرد: دوره آموزشی تخصصی خانهداری ویژه پرسنل واحد خانهداری هتل آراس با همکاری مؤسسه گردشگری ساتراس برگزار شد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: این دوره با هدف ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی کارکنان، آشنایی با جدیدترین استانداردهای خدمات خانهداری، رعایت اصول بهداشت، نظافت، ایمنی، نحوه آمادهسازی اتاقها و افزایش کیفیت خدماترسانی به گردشگران و مسافران برگزار شد.
او با تأکید بر اینکه نیروی انسانی توانمند، مهمترین سرمایه صنعت گردشگری است، تصریح کرد: آموزشهای تخصصی و کاربردی نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات مراکز اقامتی، افزایش رضایتمندی میهمانان و بهبود جایگاه گردشگری استان دارد.
مرزبان خاطرنشان کرد: این ادارهکل در راستای اجرای برنامههای آموزشی و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری، برگزاری دورههای تخصصی با همکاری مراکز آموزشی معتبر را در دستور کار قرار داده و از تمامی بهرهبرداران تأسیسات گردشگری برای مشارکت در این برنامهها حمایت میکند.
انتهای پیام/
نظر شما