میراث آریا: صنایع‌دستی در سیستان و بلوچستان تنها یادگاری از گذشته نیست، بلکه امروز به یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال و توانمندسازی بانوان تبدیل شده است. سوزن‌دوزی بلوچ به‌عنوان یکی از اصیل‌ترین هنرهای این دیار، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد خانواده‌ها ایفا می‌کند.

رونق مشاغل خانگی و توسعه صنایع‌دستی، از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود. در این میان، هنر سوزن‌دوزی بلوچ با تلفیق اصالت، خلاقیت و مهارت، توانسته زمینه حضور پررنگ بانوان در عرصه تولید و کارآفرینی را فراهم کند.

سوزن‌دوزی بلوچ، هنری که ریشه در فرهنگ و تاریخ سیستان و بلوچستان دارد، امروز فراتر از یک هنر سنتی، به فرصتی ارزشمند برای کارآفرینی و درآمدزایی بانوان تبدیل شده است؛ ظرفیتی که با حمایت و سرمایه‌گذاری می‌تواند سهم قابل‌توجهی در رونق اقتصاد محلی و حفظ میراث‌فرهنگی داشته باشد.

در سال‌های اخیر، توجه به صنایع‌دستی و توسعه کسب‌وکارهای خانگی، افق تازه‌ای برای اشتغال بانوان گشوده است. سوزن‌دوزی بلوچ به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین هنرهای بومی منطقه، علاوه بر پاسداری از هویت فرهنگی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد خانواده‌ها و توسعه کارآفرینی در شهرستان هامون را فراهم کرده است. این ظرفیت ارزشمند، نیازمند حمایت، آموزش و توسعه بازارهای فروش برای دستیابی به رونق بیشتر است.

سوزن‌دوزی؛ میراثی ماندگار برای اشتغال بانوان

کارآفرین حوزه صنایع‌دستی در این باره بیان کرد: از دوران کودکی به هنر اصیل سوزن‌دوزی و بلوچی‌دوزی علاقه‌مند بودم و همین علاقه باعث شد این هنر را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کنم. در سال ۱۴۰۱ نیز موفق به دریافت گواهینامه مهارت از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شدم.

زربانو حسن‌زهی دوران افزود: پس از دریافت گواهینامه مهارت، کارگاه آموزش و تولید سوزن‌دوزی را راه‌اندازی کردم تا بانوان علاقه‌مند، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و افرادی که منبع درآمدی ندارند، این هنر را فرابگیرند و از طریق آن به درآمد برسند.

او ادامه داد: تاکنون برای ۱۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده‌ام و بیش از ۳۰ نفر نیز در این کارگاه آموزش‌دیده‌اند. بسیاری از بانوان فعال در این مجموعه، هزینه‌های زندگی خود را از طریق سوزن‌دوزی تأمین می‌کنند و برخی دیگر نیز با این هنر به اقتصاد خانواده کمک می‌کنند.

کارآفرین صنایع‌دستی هامون با اشاره به بازار فروش محصولات گفت: علاوه بر سوزن‌دوزی در زمینه ساخت زیورآلات سنتی نیز فعالیت دارم و محصولات تولیدی را در بازارهای زاهدان و سراوان عرضه می‌کنیم و در تلاش هستیم بازار فروش و دامنه فعالیت خود را گسترش دهیم.

او خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مشکل فعالان صنایع‌دستی، کمبود سرمایه و دشواری دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به دلیل شرایط ضامن است. اگر تسهیلات مناسب در اختیار ما قرار گیرد، می‌توانیم محصولات خود را بدون واسطه عرضه کرده و زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم کنیم.

حسن‌زهی دوران در پایان افزود: در صورت تأمین سرمایه و پرداخت تسهیلات مناسب، تلاش می‌کنم بانوان بیشتری را آموزش دهم و زمینه اشتغال آنان را فراهم کنم تا علاوه بر حفظ هنر اصیل سوزن‌دوزی، تولید و عرضه مستقیم محصولات نیز رونق بیشتری بگیرد.

سوزن‌دوزی؛ پیوند هنر، هویت و اشتغال بانوان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان هامون نیز در این خصوص اظهار کرد: سوزن‌دوزی یکی از ارزشمندترین هنرهای سنتی سیستان و بلوچستان است که علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و اصالت بومی، در سال‌های اخیر به بستری برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی بانوان تبدیل شده است.

رضا بارانی ادامه داد: سوزن‌دوزی تنها یک هنر دستی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم این منطقه به شمار می‌رود؛ هنری که نسل‌به‌نسل منتقل شده و امروز می‌تواند علاوه بر حفظ میراث گذشتگان، به رونق اقتصادی خانواده‌ها نیز کمک کند.

او افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره میراث‌فرهنگی، حمایت از هنرمندان، صنعتگران و کارآفرینان فعال در حوزه صنایع‌دستی است. در سال‌های اخیر بانوان بسیاری باتکیه‌بر توانمندی، خلاقیت و مهارت خود توانسته‌اند کارگاه‌های تولیدی راه‌اندازی کنند و با آموزش این هنر به دیگر بانوان، زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم آورند. این روند علاوه بر ایجاد درآمد، موجب افزایش اعتمادبه‌نفس، خودباوری و مشارکت اجتماعی بانوان شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هامون بیان کرد: سوزن‌دوزی به دلیل اصالت، ظرافت و ارزش هنری، در بازارهای داخلی و حتی خارج از کشور نیز متقاضیان فراوانی دارد و اگر زمینه معرفی و بازاریابی مناسب برای این محصولات فراهم شود، می‌توان سهم قابل‌توجهی از بازار صنایع‌دستی را به تولیدات بانوان منطقه اختصاص داد. برندسازی، بسته‌بندی مناسب، حضور در نمایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت فضای مجازی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه بازار این هنر ارزشمند است.

او ادامه داد: آموزش، مهم‌ترین حلقه توسعه صنایع‌دستی است و هر اندازه دوره‌های مهارتی و تخصصی بیشتری برگزار شود، تعداد بیشتری از بانوان می‌توانند وارد چرخه تولید شوند. اداره میراث‌فرهنگی نیز در چارچوب وظایف خود، برگزاری دوره‌های آموزشی، صدور گواهینامه‌های مهارتی، معرفی هنرمندان به نمایشگاه‌ها و پیگیری مسائل مرتبط با توسعه این حوزه را در دستور کار قرار داده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان هامون با اشاره به چالش‌های موجود تصریح کرد: مهم‌ترین دغدغه فعالان صنایع‌دستی، تأمین سرمایه اولیه، تهیه مواد اولیه، بازاریابی و دسترسی به تسهیلات اشتغال‌زایی است. بسیاری از هنرمندان توان و انگیزه لازم برای توسعه فعالیت خود را دارند، اما محدودیت منابع مالی و دشواری دریافت تسهیلات، سرعت رشد کسب‌وکارهای خانگی را کاهش داده است. حمایت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی در رفع این مشکلات داشته باشد.

بارانی خاطرنشان کرد: هر کارگاه صنایع‌دستی که در شهرستان راه‌اندازی می‌شود، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، زمینه فعالیت ده‌ها نفر دیگر را نیز در بخش‌های تولید، فروش، آموزش و عرضه محصولات فراهم می‌کند. به همین دلیل توسعه صنایع‌دستی را باید یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش بیکاری، توانمندسازی بانوان و تحقق اقتصاد مقاومتی در منطقه دانست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هامون در پایان گفت: حفظ و توسعه هنر سوزن‌دوزی نیازمند مشارکت هنرمندان، حمایت مسئولان و همراهی مردم است. امیدواریم با گسترش آموزش‌های تخصصی، حمایت از کارآفرینان، تسهیل پرداخت تسهیلات و ایجاد بازارهای فروش پایدار، بتوانیم ضمن پاسداری از این میراث ارزشمند، فرصت‌های شغلی بیشتری برای بانوان شهرستان هامون ایجاد کرده و زمینه معرفی هرچه بیشتر هنر اصیل بلوچ در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم سازیم.

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