به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۲۵ خردادماه اظهار کرد: آیین نقش و نفس، فراتر از یک نمایشگاه معمول صنایعدستی، به صحنهای زنده برای لمس، تجربه و بازآفرینی هنرهای اصیل و در حال فراموشی منطقه تبدیل شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری افزود: این برنامه با هدف بازگرداندن صنایعدستی از قالب صرفاً نمایشی به فضای زیسته و تجربهمحور طراحی شد؛ جایی که مخاطب نه تنها تماشاگر، بلکه بخشی از فرآیند تولید و آفرینش هنری بود.
او در تشریح این آیین ادامه داد: برگزاری آیین نقش و نفس تلاشی بود برای زنده نگهداشتن هنرهایی که ریشه در تاریخ و هویت مردم این سرزمین دارند؛ هنرهایی مانند آهنگری سنتی، لحافدوزی، سوزندوزی با نقوش اصیل بلوچ و حصیربافی که هر یک روایتگر بخشی از فرهنگ و زندگی مردم منطقه هستند.
به گفته امیری، در این رویداد، فضا به گونهای طراحی شده بود که مدعوین و بازدیدکنندگان بتوانند بهصورت مستقیم با هنرمندان در ارتباط باشند و روند تولید آثار را از نزدیک لمس کنند. کارگاههای زنده، نمایش مراحل دوخت و بافت و حضور فعال استادکاران محلی باعث شد تا مرز میان «تماشا» و «تجربه» از میان برداشته شود و مخاطب خود را در دل فرآیند خلق اثر بیابد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای برجسته این آیین، حضور رشتههای در حال فراموشی بود؛ رشتههایی که در سالهای اخیر به دلیل تغییر سبک زندگی و کمبود حمایتهای اقتصادی، در معرض کمرنگ شدن قرار گرفتهاند. در آیین نقش و نفس تلاش شد تا این هنرها نه در قالب یک نمایش ایستا، بلکه در قالب تجربهای زنده و مشارکتی به مخاطبان معرفی شوند.
او تأکید کرد: هدف اصلی ما این بود که صنایعدستی از حالت ویترینی خارج شود و به یک تجربه انسانی، ملموس و اثرگذار تبدیل شود، تجربهای که هم برای هنرمند و هم برای مخاطب، معنا و ماندگاری ایجاد کند که استقبال گسترده مردم، گردشگران و فعالان فرهنگی از این آیین، نشان داد رویکرد تجربهمحور میتواند پلی میان نسل امروز و میراثفرهنگی گذشته ایجاد کند.
امیری تاکید کرد: بسیاری از شرکتکنندگان ضمن حضور در کارگاهها، برای نخستین بار فرصت یافتند ابزارهای سنتی را در دست بگیرند و بخشی از فرآیند تولید آثار هنری باشند؛ تجربهای که به گفته آنان، تصویری تازه و عمیق از صنایع دستی منطقه ارائه کرد.
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