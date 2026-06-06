بازدید گردشگران و فعالان فضای مجازی کشور از باغ های موز

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸
کد خبر 1405031601182
تعدادی از گردشگران، فعالان فضایمجازی و تولیدکنندگان محتوا از استانهای تهران، فارس، اصفهان و سیستان وبلوچستان در سفری ۳ روزه به روستای درک Darak Village از باغات موزه و میوههای گرمسیری در زرآباد که در بیست کیلومتری روستای درک قرار دارد و از جاذبههای گردشگری دَرَک محسوب میشود بازدید کردند. روستای گردشگری درک در استان سیستان وبلوچستان واقع شده است که به دلیل جاذبههای طبیعی و ساحل بکر و بینظیر خود همه ساله میزبان تعدادی زیادی گردشگری داخلی و خارجی است.
عکاس: سید مجتبی طباطبایی زاده
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