بازدید گردشگران و فعالان فضای مجازی کشور از باغ های موز

تعدادی از گردشگران، فعالان فضای‌مجازی و تولیدکنندگان محتوا از استان‌های تهران، فارس، اصفهان و سیستان وبلوچستان در سفری ۳ روزه به روستای درک Darak Village از باغات موزه و میوه‌های گرمسیری در زرآباد که در بیست کیلومتری روستای درک قرار دارد و از جاذبه‌های گردشگری دَرَک محسوب می‌شود بازدید کردند. روستای گردشگری درک در استان سیستان وبلوچستان واقع شده است که به دلیل جاذبه‌های طبیعی و ساحل بکر و بی‌نظیر خود همه ساله میزبان تعدادی زیادی گردشگری داخلی و خارجی است.

عکاس: سید مجتبی طباطبایی زاده