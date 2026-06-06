به گزارش خبرنگار میراث آریا، خدیجه براهویی شنبه ۱۶ خرداد ماه اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیتهای گردشگری روستای دَرَکTourism Attractions of Darak Village و شهرستان زرآباد، جمعی از بلاگرها، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای کشور از باغات موز و میوههای گرمسیری این منطقه بازدید میدانی کردند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: باغات موز زرآباد و مزارع محصولات گرمسیری همچون پاپایا، چیکو و گوآوا از جاذبههای شاخص گردشگری کشاورزی Agritourism در منطقه دَرَک به شمار میروند که هر ساله گردشگران و مسافران بسیاری را برای بازدید از این ظرفیت منحصربهفرد به جنوب استان جذب میکنند.
او ادامه داد: تنوع محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی ویژه و امکان تجربه نزدیک فرآیند تولید و برداشت محصولات گرمسیری، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی و ایجاد تجربهای متفاوت برای گردشگران فراهم کرده است.
براهویی تصریح کرد: معرفی این ظرفیتها از طریق فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا میتواند نقش مؤثری در شناساندن جاذبههای کمتر دیدهشده منطقه و افزایش سفر به روستای گردشگری دَرَک داشته باشد.
معاون گردشگری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری کشاورزی علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران در مقصد، به رونق اقتصادی جوامع محلی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت روند توسعه گردشگری Tourism Development در منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
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