میراث‌آریا- در امتداد نوار ساحلی دریای عمان و در یکی از مستعدترین پهنه‌های جنوب‌شرق کشور، شهرستان زرآباد همچون نگینی کمتر شناخته‌شده در سواحل مَکُران می‌درخشد؛ منطقه‌ای که تلفیقی از ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی، شیلاتی و گردشگری را در خود جای داده و به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم توسعه اقتصادی در جنوب سیستان و بلوچستان است.

زرآباد را بسیاری با باغ‌های گسترده موز و دیگر محصولات گرمسیری می‌شناسند؛ باغ‌هایی که در تمام فصل‌های سال سرسبزی را به نمایش می‌گذارند و در کنار اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم، سهم قابل‌توجهی در تأمین نیاز بازار کشور دارند. وجود اراضی مستعد، تجربه کشاورزان بومی و امکان توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در کنار مزارع، این ظرفیت را ایجاد کرده است که زنجیره ارزش محصولات گرمسیری در منطقه تکمیل شود و از خام‌فروشی جلوگیری شود.

اما ظرفیت‌های زرآباد تنها به کشاورزی محدود نمی‌شود. دسترسی به آب‌های آزاد اقیانوس هند و قرار گرفتن در پهنه راهبردی سواحل مَکُران، این شهرستان را به یکی از نقاط مناسب برای توسعه اقتصاد دریامحور تبدیل کرده؛ اقتصادی که بر پایه صید و صیادی، آبزی‌پروری، حمل‌ونقل دریایی، صنایع وابسته و خدمات پشتیبان شکل می‌گیرد. در همین راستا، وجود اسکله‌های صیادی از جمله بندر صیادی شهید رضایی در روستای کلات واقع شده، ظرفیت‌های گسترده پرورش میگو و ماهی در قفس، و همچنین امکان ایجاد واحدهای فرآوری و سردخانه‌ای، می‌تواند نقش زرآباد را در تامین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار پررنگ‌تر کند.

سواحل بکر، چشم‌اندازهای طبیعی و فضای کم‌نظیر ساحلی نیز از دیگر سرمایه‌های زرآباد است؛ ظرفیتی که اگر با زیرساخت‌های لازم همراه شود، می‌تواند به رونق گردشگری ساحلی و طبیعت‌گردی منجر شود. توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ساماندهی خدمات گردشگری، ایجاد مسیرهای دسترسی ایمن، و تقویت خدمات عمومی از جمله آب، برق، ارتباطات و امداد و نجات ساحلی، از پیش‌نیازهای بهره‌برداری درست از این مزیت است؛ به‌ویژه آنکه گردشگری در سواحل مَکُران می‌تواند مکملی برای کشاورزی و شیلات باشد و درآمد خانوارهای محلی را متنوع کند.

قرار گرفتن زرآباد در مسیر راهبردی توسعه سواحل مَکُران نیز جایگاه این شهرستان را بیش از گذشته برجسته کرده است؛ منطقه‌ای که می‌تواند حلقه اتصال ظرفیت‌های کشاورزی، شیلاتی، تجاری و گردشگری جنوب‌شرق کشور باشد و در سال‌های آینده نقشی تعیین‌کننده در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کند. بهره‌گیری از این موقعیت، مستلزم تقویت شبکه حمل‌ونقل و لجستیک، ارتقای زیرساخت‌های بندری و صیادی، و نیز حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌های محلی است.

کارشناسان توسعه معتقدند هرجا کشاورزی پویا، اقتصاد دریایی فعال و جاذبه‌های گردشگری در کنار یکدیگر قرار گیرند، زمینه برای شکل‌گیری قطب‌های جدید اقتصادی فراهم می‌شود و زرآباد نمونه‌ای روشن از چنین ظرفیتی است. با این حال، تبدیل "ظرفیت" به "مزیت رقابتی" نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، آموزش نیروی انسانی، توسعه مهارت‌آموزی در حوزه‌های کشاورزی نوین و شیلات، و همچنین توجه به ملاحظات محیط‌زیستی و مدیریت پایدار منابع آب و ساحل است.

در سال‌های اخیر اجرای طرح‌های زیرساختی، توجه دولت به توسعه سواحل مَکُران و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، افق تازه‌ای را پیش روی این شهرستان گشوده؛ افقی که می‌تواند زرآباد را از منطقه‌ای برخوردار از ظرفیت‌های طبیعی، به یکی از موتورهای محرک توسعه در جنوب سیستان و بلوچستان تبدیل کند؛ مشروط به آنکه همزمان با توسعه، زنجیره‌های ارزش تکمیل شود، زیرساخت‌های پشتیبان به‌موقع فراهم آید و مشارکت مردم محلی در تصمیم‌سازی‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی تقویت شود.

سالانه حدود ۱۹۵ هزار تن موز در زرآباد تولید می‌شود

فرماندار زرآباد گفت: ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، شیلاتی، گردشگری و قرار گرفتن در مسیر راهبردی توسعه سواحل مَکُران، این شهرستان را به یکی از مستعدترین مناطق جنوب شرق کشور برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌آفرینی و توسعه اقتصاد دریا محور تبدیل کرده، این منطقه به دلیل شرایط آب و هوایی ویژه و زمین‌های مستعد، یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان و کشور محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از تولید موز ایران در این شهرستان انجام می‌شود.

احسان رئیسی با تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای زرآباد اظهار کرد: این شهرستان به‌واسطه شرایط اقلیمی مناسب، منابع آبی موجود، خاک حاصلخیز و تجربه چندین دهه فعالیت کشاورزان، به یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی جنوب شرق کشور تبدیل شده و امروز بخش عمده‌ای از اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم این شهرستان بر پایه کشاورزی و باغداری استوار است.

او افزود: در حال حاضر حدود ۲۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان زرآباد به صورت آبی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که از این میزان بیش از هشت هزار و ۲۰۰ هکتار به باغات اختصاص دارد.

فرماندار زرآباد ادامه داد: همچنین سالانه تا ۹ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت محصولات زراعی می‌رود که سهم قابل توجهی در تولیدات کشاورزی استان و کشور دارد.

او با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان زرآباد در تولید محصولات گرمسیری، گفت: این شهرستان امروز به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید موز کشور شناخته می‌شود وبیش از ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات شهرستان زرآباد به کشت موز اختصاص دارد.

رئیسی تصریح کرد: سالانه حدود ۱۹۵ هزار تن موز در زرآباد تولید می‌شود که علاوه بر تامین بخشی از نیاز بازارهای داخلی، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر را فراهم کرده است.

زرآباد نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند

او ادامه داد: در کنار موز، تولید محصولاتی نظیر انبه، لیموترش، گواوا و سایر محصولات گرمسیری نیز در شهرستان زرآباد رواج دارد و همین تنوع تولیدات، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

فرماندار زرآباد با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۲۷۳ بهره‌بردار در بخش‌های زراعی و باغی شهرستان فعالیت دارند، افزود: این بهره‌برداران سرمایه‌های اصلی بخش کشاورزی زرآباد هستند و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

او با اشاره به چالش‌های موجود در بخش کشاورزی اظهار کرد: کشاورزان منطقه در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، بالا بودن قیمت نهاده‌های کشاورزی، کمبود ماشین‌آلات تخصصی، مشکلات تامین سوخت، هزینه‌های حمل و نقل، نوسانات بازار و نبود صنایع فرآوری و بسته‌بندی کافی مواجه بوده‌اند.

رئیسی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های باغداران موز، موضوع بازاریابی و تنظیم بازار این محصول است. هرچند تولید موز در زرآباد روند رو به رشدی داشته اما در برخی مقاطع زمانی، افت قیمت و حضور محصولات وارداتی موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است.

او تصریح کرد: کشاورزان انتظار دارند حمایت‌های بیشتری در زمینه خرید تضمینی، توسعه زیرساخت‌های نگهداری، ایجاد سردخانه‌ها، تسهیل صادرات و حمایت از تولید داخلی صورت گیرد تا بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

فرماندار زرآباد با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی گفت: بخش قابل توجهی از ارزش افزوده محصولات کشاورزی در مرحله فرآوری و بسته‌بندی ایجاد می‌شود، از این رو راه‌اندازی صنایع مرتبط با محصولات گرمسیری، احداث سردخانه‌ها و مراکز بسته‌بندی از مهم‌ترین نیازهای شهرستان محسوب می‌شود.

او خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی، نبود برخی زیرساخت‌ها موجب شده بخشی از توان تولیدی منطقه به طور کامل بالفعل نشود و در این زمینه جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

رئیسی با اشاره به نقش دولت در حمایت از کشاورزان، گفت: دولت برنامه‌های متعددی را برای توسعه بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری منابع آب، حمایت از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در دستور کار قرار داده و تلاش می‌شود بخشی از مشکلات موجود از این طریق برطرف شود.

او اظهار کرد: توسعه شبکه‌های آبیاری نوین، افزایش بهره‌وری مصرف آب، تقویت زیرساخت‌های کشاورزی، بهسازی راه‌های بین مزارع و باغات و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق هرچه بیشتر این بخش کمک کند.

فرماندار زرآباد در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان در حوزه اقتصاد دریامحور گفت: زرآباد علاوه بر کشاورزی، از ظرفیت‌های ارزشمند شیلاتی و صیادی نیز برخوردار است و قرار گرفتن در سواحل دریای عمان فرصت‌های بزرگی را برای توسعه اقتصادی منطقه فراهم کرده است.

زرآباد نقش مهمی در تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور دارد

او افزود: اسکله صیادی کلات شهید رضایی یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود که نقش مهمی در فعالیت صیادان، تخلیه و بارگیری آبزیان و رونق اقتصاد ساحل‌نشینان ایفا می‌کند و توسعه این ظرفیت می‌تواند اشتغال و درآمد قابل توجهی برای مردم منطقه ایجاد کند.

فرماندار زرآباد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اظهار کرد: سواحل بکر دریای عمان، طبیعت منحصر به فرد، باغات وسیع موز و محصولات گرمسیری، چشم‌اندازهای طبیعی و فرهنگ غنی مردم منطقه، ظرفیت‌های کم‌نظیری را برای توسعه گردشگری در زرآباد فراهم کرده است.

رئیسی گفت: قرار گرفتن زرآباد در مسیر توسعه سواحل مکران، فرصت تاریخی ارزشمندی را برای این شهرستان ایجاد کرده و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، گردشگری و صنایع وابسته باشد.

زرآباد تنها یک شهرستان کشاورزی نیست بلکه یکی از مناطق راهبردی جنوب شرق کشور در مسیر توسعه سواحل مکران محسوب می‌شودرئیسی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده موجود، زرآباد تنها یک شهرستان کشاورزی نیست بلکه یکی از مناطق راهبردی جنوب شرق کشور در مسیر توسعه سواحل مَکُران محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور، توسعه متوازن منطقه‌ای و افزایش اشتغال پایدار ایفا کند.

او ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های دولت، تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع تولید و حضور سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های عظیم این شهرستان بیش از گذشته شکوفا شده و زمینه ارتقای سطح معیشت مردم، رونق تولید و توسعه پایدار منطقه فراهم شود.

فرماندار زرآباد اظهار کرد: این شهرستان دارای آثار تاریخی و طبیعی ارزشمندی است که در میان آن‌ها ساحل گردشگری "دَرَک" به‌عنوان یکی از زیباترین سواحل ایران و جهان شناخته می شود.

او ادامه داد: همچنین ساحل چشم‌نواز "حرگی" و مناظر طبیعی شامل دریا، نخلستان، جنگل و کوه، شهرستان زرآباد را به مقصدی منحصربه‌فرد برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: باغ‌های موز این منطقه نه‌تنها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد محلی دارد بلکه به‌عنوان یک جاذبه گردشگری مورد توجه بازدیدکنندگان است.

شهرستان زرآباد به مرکزیت شهر زرآباد (جُهلو) با ۳۰ هزار نفر جمعیت و سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع وسعت و دارا بودن ۷۵ کیلومتر مرز آبی با دریای مَکُران در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شهرستان کنارک در جنوب سیستان و بلوچستان همجوار آب‌های بیکران دریای عمان و ۱۷۰ کیلومتری شهرستان جاسک استان هرمزگان و ۹۰۰ کیلومتری زاهدان مرکز سیستان وبلوچستان واقع شده است.

