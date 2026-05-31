به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵ تفاهم‌نامه سه جانبه با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان، شهردار کلانشهر زاهدان و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان با هدف ایجاد انگیزه و جذب سرمایه گذاران در حوزه گردشگری و توسعه ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز گردشگری منعقد شد که زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر در مسیر توسعه تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری مرکز استان خواهد بود.

محمدهادی طهرانی‌مقدم مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش سرمایه‌گذاران در رونق صنعت گردشگری اظهار کرد: ایجاد مشوق‌های هدفمند و کاهش هزینه‌های اجرایی پروژه‌ها می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان را فراهم کند.

او افزود: تعامل و هم‌افزایی میان مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی گردشگری، یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق توسعه پایدار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده گردشگری سیستان و بلوچستان است.

به گفته طهرانی مقدم، به موجب این تفاهم‌نامه مقرر شد در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری آن دسته از سرمایه‌گذاران گردشگری که موافقت اصولی و مجوز ایجاد هرگونه تاسیسات گردشگری از اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت کرده باشند در صورت احداث تاسیسات گردشگری با تایید این اداره کل از پرداخت ۵۰ درصدی عوارض محلی صدور پروانه ساختمان و تغییر کاربری معاف باشند.

آمادگی شورای اسلامی زاهدان برای حمایت از سرمایه گذاران گردشگری

محمدرضا کوچکزایی رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان نیز با تأکید بر حمایت مدیریت شهری از سرمایه‌گذاری‌های مولد، این تفاهم‌نامه را اقدامی مؤثر در راستای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت صنعت گردشگری دانست و گفت: توسعه تأسیسات گردشگری علاوه بر افزایش خدمات‌رسانی به گردشگران، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان خواهد داشت.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی کلانشهر زاهدان خواهد داشت و شورای اسلامی نیز به صورت کامل آمادگی دارد تا با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این حوزه همکاری لازم را داشته باشد.

کوچکزایی ادامه داد: همچنین ضرورت دارد تا مشوق ها و بسته های تشویقی این بخش را به عموم مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی اطلاع‌رسانی کنیم.

تقویت گردشگری در اولویت برنامه های شهرداری زاهدان

محمد نعیم پناه شهردار کلانشهر زاهدان نیز در این جلسه اظهار کرد: مساله تقویت صنعت گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه در برنامه راهبردی و سوم توسعه قرار گرفته و به صورت ویژه برای تحقق این مهم در شهرداری برنامه ریزی شده است.

او افزود: معتقدیم که با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری روند توسعه و پیشرفت شهر زاهدان سرعت بیشتری خواهد گرفت و اعلام می‌کنیم که از سوی شهرداری و شورای شهر آمادگی کامل برای همکاری با فعالان صنعت گردشگری مهیاست.

