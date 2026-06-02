به گزارش میراث آریا، خدیجه براهویی روز سه شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: صبح امروز برنامه تجربه زنده صید و صیادی(Live Fishing Experience) با حضور جمعی از گردشگران، بلاگرها و فعالان فضای مجازی از استان‌های مختلف کشور در روستای گردشگری دَرَک Darak Village با هدف معرفی بهتر و بیشتر این ظرفیت‌ منحصربه‌فرد منطقه برگزار شد.

معاون گردشگری سیستان و بلوچستان افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه از نزدیک با شیوه‌های سنتی و بومی صید Traditional and Indigenous Fishing Methods، فعالیت صیادان محلی و سبک زندگی مردم ساحل‌نشین منطقه آشنا شدند که این تجربه مورد استقبال گسترده گردشگران و تولیدکنندگان محتوا قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت صید و صیادی در هویت فرهنگی و پایداری اقتصادی منطقه اظهار کرد: صید و صیادی یکی از مشاغل اصلی و دیرینه مردم زرآباد و روستای گردشگری دَرَک است که علاوه بر نقش‌آفرینی در معیشت جامعه محلی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری تجربه‌محور Experience-Based Tourism و جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

براهویی ادامه داد: معرفی این ظرفیت‌ها در کنار جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و آیینی منطقه می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری کمک کرده و زمینه پایداری اقتصادیEconomic Sustainability روستا و پایداری مقصد گردشگری دَرَک را فراهم کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مشارکت جامعه محلی از مهم‌ترین شاخص‌های روستای گردشگری درک است و هر گردشگری که به این منطقه سفر می کند علاقه بسیاری برای تجربه این کار دارد که با مهمان نوازی وخ خونگرمی صیادان منطقه اجرایی می‌شود.

