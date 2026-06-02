به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدعلی سپاهی روز دوشنبه دهم خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این نمایشگاه با همکاری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زاهدان و اداره امور نمایشگاهها برپا شده و تا ۱۶ خردادماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زاهدان افزود: در این نمایشگاه، هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی استان آثار و تولیدات خود را در رشتههای مختلف به نمایش گذاشته و عرضه میکنند و بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با ظرفیتها، هنرها و تولیدات بومی استان، میتوانند محصولات صنایعدستی، سوغات و هدایای محلی را بهصورت مستقیم از تولیدکنندگان خریداری کنند.
او هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی، معرفی توانمندیهای بومی استان، توسعه بازار فروش محصولات و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی عنوان و خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مؤثری در رونق اقتصادی هنرمندان، ایجاد فرصتهای بازاریابی و فروش، حفظ و احیای هنرهای سنتی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای صنایعدستی استان به شهروندان و گردشگران دارد.
