روستای نامزد ثبت جهانی درک میزبان فعالان فضای مجازی کشور/ آغاز بزرگترین تور تولید محتوای گردشگری از بهشت مکران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تور چهار روزه معرفی روستای گردشگری دَرَک Darak Village با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستا، نامزد ثبت در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶، به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان و با مشارکت مؤسسه فرهنگی آوندیار آغاز شده است.

در این برنامه چهار روزه، شرکت‌کنندگان که از استان های تهران، فارس، اصفهان و سیستان و بلوچستان هستند ضمن بازدید از جاذبه‌های طبیعی و خدادادی روستای دَرَک، با ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی، موسیقی محلی، صنایع‌دستی، خوراک بومی، سبک زندگی جامعه محلی و جلوه‌های منحصربه‌فرد این روستای ساحلی آشنا خواهند شد.

دَرَک Darak Village به عنوان یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری کشور، محل تلاقی شگفت‌انگیز کویر و دریاست و از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری پایدار و معرفی فرهنگ اصیل مردم منطقه برخوردار است.

حضور فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی دَرَک در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند و زمینه آشنایی گردشگران بیشتری را با این مقصد کم‌نظیر فراهم کند.

معرفی صحیح ظرفیت‌های روستای دَرَک و مشارکت جامعه محلی در فرآیند توسعه گردشگری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت این روستا در مسیر ثبت جهانی و تبدیل شدن بیشتر به یکی از مقاصد شاخص و پربازدید گردشگری کشور است ،این تور به دنبال محقق ساختن این مولفه‌هاست.

