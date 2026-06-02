۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱

روستای نامزد ثبت جهانی درک میزبان فعالان فضای مجازی کشور/ آغاز بزرگترین تور تولید محتوای گردشگری از بهشت مکران

تور چهار روزه معرفی روستای گردشگری دَرَک Darak Village با حضور بیش از ۴۰ نفر از بلاگرها، فعالان فضای مجازی، تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه هوش مصنوعی از استان‌های تهران، اصفهان، فارس و سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تور چهار روزه معرفی روستای گردشگری دَرَک Darak Village با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستا، نامزد ثبت در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶، به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان و با مشارکت مؤسسه فرهنگی آوندیار آغاز شده است.

در این برنامه چهار روزه، شرکت‌کنندگان که از استان های تهران، فارس، اصفهان و سیستان و بلوچستان هستند ضمن بازدید از جاذبه‌های طبیعی و خدادادی روستای دَرَک، با ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی، موسیقی محلی، صنایع‌دستی، خوراک بومی، سبک زندگی جامعه محلی و جلوه‌های منحصربه‌فرد این روستای ساحلی آشنا خواهند شد.

دَرَک Darak Village به عنوان یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری کشور، محل تلاقی شگفت‌انگیز کویر و دریاست و از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری پایدار و معرفی فرهنگ اصیل مردم منطقه برخوردار است.

حضور فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی دَرَک در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند و زمینه آشنایی گردشگران بیشتری را با این مقصد کم‌نظیر فراهم کند.

معرفی صحیح ظرفیت‌های روستای دَرَک و مشارکت جامعه محلی در فرآیند توسعه گردشگری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت این روستا در مسیر ثبت جهانی و تبدیل شدن بیشتر به یکی از مقاصد شاخص و پربازدید گردشگری کشور است ،این تور به دنبال محقق ساختن این مولفه‌هاست.

سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

