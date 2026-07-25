به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی جلائیفر روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به نقش راهبردی این منطقه در مسیر تردد زائران پاکستانی به مقصد عتبات عالیات اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد ناوگان حملونقل در ایام اربعین، برنامهریزیهای لازم برای تأمین مستمر سوخت، افزایش آمادگی جایگاههای عرضه و تسهیل خدماترسانی به ناوگان حملونقل زائران انجام شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان با بیان اینکه سوخت مورد نیاز ناوگان مسافری اعزامی از طریق کارت هوشمند شخصی در جایگاه پایانه مسافربری تأمین میشود، افزود: بر اساس هماهنگیهای انجامشده با ستاد بازسازی عتبات عالیات سیستان و بلوچستان، در موارد خاص و به تعداد محدود، سوخت مورد نیاز ناوگان با ارائه معرفینامه کتبی آن ستاد به ناحیه مرکزی زاهدان، از محل کارت اضطراری با نرخ مصوب و متناسب با میزان سوخت موجود در باک خودرو، در جایگاههای پایانه بار و ایران عرضه خواهد شد.
او ادامه داد: برای ناوگان ورودی و عبوری استان، بهویژه ناوگان حملونقل زائران پاکستانی، امکان دریافت نفتگاز از طریق کارت موقت ترانزیت در جایگاههای «خلیج فارس»، «میرجاوه»، «ایران»، «پایانه بار»، «هامون»، «پایانه مسافربری»، «رامشار» زاهدان و «اتابک» شهرستان هامون فراهم شده است.
جلائیفر با تأکید بر ذخیرهسازی مناسب فرآوردههای نفتی و آمادگی کامل جایگاههای عرضه سوخت خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان با اتخاذ تمهیدات لازم، خدمات سوخترسانی به ناوگان اربعین حسینی و زائران پاکستانی را در طول این ایام بهصورت پایدار، ایمن و بدون وقفه ارائه خواهد کرد.
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