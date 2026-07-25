به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن حیدری روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ از تداوم همزمان بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان و فعالیت سامانه مونسون در مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی خبر داد و گفت: زابل برای سومین روز متوالی وزش باد با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را تجربه کرد و در جنوب استان نیز بارش‌های قابل توجهی به ثبت رسید.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ظهار کرد: وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد و روز گذشته بیشینه سرعت باد در شهرستان زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب کاهش دید افقی به یک‌هزار و ۵۰۰ متر شد.

او افزود: با ثبت این میزان، زابل برای سومین روز متوالی شاهد وزش باد با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر گردوخاک به سه هزار متر کاهش یافت.

حیدری با اشاره به فعالیت سامانه مونسون در استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته از ۲۰ ایستگاه هواشناسی گزارش بارندگی دریافت شده که بیشترین میزان بارش مربوط به ایستگاه بناب با ۶۰ میلی‌متر بوده است.

او افزود: پس از بناب، ایستگاه نیلگان با ۲۱ میلی‌متر، چگرد با ۱۹ میلی‌متر، سیرکان با ۸.۵ میلی‌متر و خاش با ۳.۳ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان درباره وضعیت جوی روزهای آینده گفت: امروز در زاهدان، برخی ارتفاعات شمالی و مرکزی و همچنین ارتفاعات جنوبی و شرقی استان، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای موقتی و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

او اضافه کرد: در شمال استان نیز تا اواسط هفته، به‌ویژه روز سه‌شنبه، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا تداوم خواهد داشت و در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز طی این مدت وزش باد، گاهی گردوخاک و افزایش غبار دور از انتظار نیست.

حیدری در پایان از شهروندان خواست هنگام وقوع گردوخاک از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه مونسونی نیز از توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و حضور در ارتفاعات هنگام وقوع رعدوبرق پرهیز کنند.

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