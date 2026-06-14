دَرَک؛ برند نوظهور گردشگری در سواحل مَکُران

میراث آریا: روستای ساحلی دَرَک در شهرستان زرآبادِ جنوب سیستان و بلوچستان، با برخورداری از چهار نوع ساحل صخرهای، شنی، ماسهای و مرجانی، در کنار جنگلهای حرا، نخلستانها و آب شیرین مجاور دریا، به یکی از منحصربهفردترین مقاصد گردشگری جنوب کشور تبدیل شده و ظرفیت بالایی برای ثبت به عنوان یک ژئوپارک طبیعی و توسعه گردشگری پایدار دارد.
روستای دَرَک در جنوبیترین سواحل مَکُران، یکی از شگفتانگیزترین جلوههای طبیعی ایران به شمار میرود؛ جایی که کوه، دریا، جنگل، نخلستان و تپههای ماسهای، در کنار یکدیگر منظرهای کمنظیر خلق کردهاند و هر ساله گردشگران بسیاری را از نقاط مختلف کشور به سوی خود میکشانند.
این روستا همچنین با برخورداری از جنگلهای حرا، خور تاریخی گالک، نخلستانهای سرسبز، رملهای سفید و چشمانداز تلاقی کویر و دریا، ظرفیت کمنظیری برای توسعه گردشگری طبیعی، اکوتوریسم و سرمایهگذاری در صنعت گردشگری دارد.
یکی دیگر از شگفتیهای دَرَک، وجود منابع آب شیرین در فاصلهای اندک از ساحل دریاست که زمینه رشد پوشش گیاهی و درختان گرمسیری را فراهم کرده و شرایط مناسبی برای کشاورزی و زندگی ساکنان محلی ایجاد کرده است.
وزش بادهای موسمی اقیانوس هند و مونسون نیز باعث شده آبوهوای این منطقه نسبت به بسیاری از نقاط جنوبی کشور معتدلتر و دلپذیرتر باشد و در بیشتر ایام سال پذیرای گردشگران باشد. علاقهمندان به طبیعت میتوانند با ساحلپیمایی در امتداد نوار ساحلی، از چشماندازهای متنوع این منطقه لذت ببرند و در کنار آن، از ظرفیتهای ورزشهای دریایی، قایقسواری، موجسواری و شنا بهرهمند شوند.
دَرَک، روستایی منحصربهفرد در جنوب شرق ایران است؛ جایی که تلاقی کمنظیر کویر، ساحل و نخلستان، چشماندازی خلق کرده که در کمتر نقطهای از جهان میتوان مشابه آن را دید.
در دَرَک، گردشگر با فرهنگ محلی، مهماننوازی مردم، آیینها، غذاهای سنتی و شیوه زندگی جامعه میزبان پیوند میخورد. ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی این روستا، در کنار مشارکت فعال جامعه محلی، الگویی ارزشمند از گردشگری پایدار و مسئولانه را به نمایش گذاشته است.
دَرَک امروز در مسیر انتخاب بهعنوان روستای جهانی گردشگری قرار دارد؛ مقصدی که با اتکا به هویت اصیل، طبیعت منحصربهفرد و نقشآفرینی مردم محلی توانسته نگاه گردشگران و کارشناسان را به خود جلب کند. امید میرود این نگین ساحلی و کویری ایران، بهزودی جایگاهی شایسته در فهرست روستاهای جهانی به دست آورد و نام ایران را بیش از پیش در عرصه گردشگری جهان مطرح کند.
دَرَک ظرفیت تبدیل شدن به برند ملی گردشگری را دارد
فرماندار زرآباد اظهار کرد: روستای درک یکی از کمنظیرترین جاذبههای طبیعی کشور است که بهدلیل برخورداری همزمان از چهار نوع ساحل، نخلستان، جنگل، کوهستان و دریای مَکُران، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از برندهای ملی گردشگری ایران دارد.
احسان رئیسی افزود: وجود آب شیرین در چند متری ساحل دریا، از ویژگیهای منحصربهفرد این منطقه بوده که موجب شکلگیری پوشش گیاهی متنوع و رونق کشاورزی در این روستا شده و جلوهای متفاوت از همزیستی طبیعت را به نمایش گذاشته است.
او بیان کرد: دَرَک، علاوه بر طبیعت بکر و چشماندازهای منحصربهفرد، قابلیت توسعه گردشگری دریایی، اکوتوریسم و گردشگری سلامت را دارد و حفاظت از این سرمایه طبیعی، در کنار ایجاد زیرساختهای استاندارد گردشگری، از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
فرماندار زرآباد ادامه داد: حفظ بافت بومی روستا، جلوگیری از تخریب محیط زیست و توسعه گردشگری مسئولانه میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان محلی، این منطقه را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جنوب شرق کشور تبدیل کند.
او با اشاره به ظرفیتهای درمانی رملهای ساحلی دَرَک گفت: بسیاری از گردشگران از شنهای نرم و گرم این منطقه برای کاهش دردهای عضلانی و استخوانی استفاده میکنند و این ظرفیت نیز میتواند در قالب گردشگری سلامت مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای اقامتی، خدمات رفاهی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای طبیعی دَرَک در سطح ملی و بینالمللی، نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه و افزایش سهم زرآباد از صنعت گردشگری خواهد داشت.
او ادامه داد: گردشگران میتوانند با ساحلپیمایی ۶ کیلومتری، از جذابیتهای جنگلی، ساحل شنی، مرجانی، ماسهای و بکرِ دیدنی لذت ببرند.
دَرَک زرآباد با اجرای طرحهای عمرانی و گردشگری در مسیر ثبت و معرفی جهانی قرار گرفت
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای کنارک و زرآباد اظهار کرد: مجموعهای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، زیرساختی، عمرانی و خدماتی با هدف تکمیل پرونده روستای دَرَک و معرفی آن به عنوان یکی از شاخصترین روستاهای گردشگری کشور انجام شده و این روند با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم محلی همچنان ادامه دارد.
طاهر میرزایی افزود: برای پیشبرد فرآیند ثبت روستای گردشگری دَرَک، جلسات متعدد همافزایی و هماهنگی در استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شده و در کنار آن، نشستهای تخصصی مختلفی نیز در فرمانداری زرآباد با حضور مسئولان و اعضای کارگروههای مرتبط تشکیل شده است.
او افزود: در حوزه توانمندسازی جوامع محلی، دورههای آموزشی ویژه نیروی انسانی و ساکنان روستا برگزار شده تا مردم منطقه با اصول میزبانی، گردشگری پایدار، ارائه خدمات و حفظ میراث فرهنگی و طبیعی آشنا شوند و نقش مؤثرتری در توسعه صنعت گردشگری ایفا کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای کنارک و زرآباد بیان کرد: تاکنون ۲ پویش پاکسازی روستای دَرَک و سواحل آن، با مشارکت مردم، دوستداران محیط زیست و نهادهای مختلف برگزار شده که نقش مهمی در حفظ پاکیزگی و زیبایی این مقصد گردشگری داشته است.
او ادامه داد: برگزاری جشنواره میوههای گرمسیری برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی منطقه، برگزاری مسابقات ورزشی بومی و محلی به منظور احیای فرهنگ سنتی و همچنین برگزاری آیین کاشت نهال «چش»، از دیگر برنامههای اجرا شده در این روستاست که با استقبال مردم و گردشگران همراه بوده است.
میرزایی گفت: برای معرفی هرچه بهتر جاذبههای طبیعی و ظرفیتهای گردشگری دَرَک، تور آشناسازی ویژه اینفلوئنسرها و بلاگرهای حوزه گردشگری برگزار شد تا زیباییهای این منطقه از طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای نوین به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی شود.
او افزود: همچنین گروه مستندساز و تولید محتوای تخصصی به روستای دَرَک اعزام شده و فیلم، عکس و سایر محتواهای مورد نیاز برای پیوست پرونده ثبت روستا تهیه شده است تا ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه به شکل حرفهای مستندسازی شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای کنارک و زرآباد با اشاره به توسعه زیرساختهای خدمات گردشگری اظهار کرد: بازارچه فروش محصولات صنایعدستی، غذاهای بومی و محلی جانمایی شده تا زمینه عرضه تولیدات و توانمندیهای مردم روستا برای گردشگران فراهم شود.
او اضافه کرد: نصب تابلوهای دوزبانه معرفی جاذبههای گردشگری و همچنین نصب تابلوهای دوزبانه کترینگ در خانههای روستایی انجام شده تا خدماترسانی به گردشگران داخلی و خارجی با کیفیت مطلوبتری صورت گیرد.
میرزایی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه گردشگری فراگیر، یک دستگاه ویلچر از سوی اداره بهزیستی برای استفاده گردشگران دارای معلولیت حرکتی به روستای دَرَک اختصاص یافته تا امکان بهرهمندی این قشر از جاذبههای گردشگری منطقه نیز فراهم شود.
او ادامه داد: احداث و تکمیل چهار چشمه سرویس بهداشتی در نوار ساحلی روستای دَرَک توسط ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سیستان و بلوچستان انجام شده و این اقدام نقش مهمی در ارتقای خدمات رفاهی گردشگران داشته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کنارک و زرآباد گفت: عملیات زیرسازی و بهسازی معابر روستا همچنان ادامه دارد و اجرای طرحهایی نظیر نصب پنلهای خورشیدی، توسعه زیرساختهای مخابراتی، استقرار دستگاه خودپرداز (ATM)، آسفالت معابر و راهاندازی خانه هلال نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آنها اجرا شده است.
او با اشاره به ویژگیهای روستای دَرَک اظهار کرد: این روستا با جمعیت ۶۰۲ نفر، یکی از کمنظیرترین نقاط ایران است که تلاقی کویر و اقیانوس را به نمایش میگذارد و همین ویژگی، آن را به مقصدی منحصربهفرد برای گردشگران تبدیل کرده است.
میرزایی افزود: ظرفیت پذیرش گردشگر در روستای دَرَک هماکنون ۱۵۰ نفر در روز است و برای ارائه خدمات به مسافران، یک مجتمع خدماتی رفاهی، اکوکمپ ملکزاده در فاز نخست و در حال خدماتدهی، سه اقامتگاه بومگردی فعال و ۱۰ «خانه مسافر» در حال فعالیت هستند که نقش مهمی در توسعه اقامت و رونق اقتصادی منطقه دارند.
او تأکید کرد: مجموعه اقداماتی که در بخشهای آموزشی، فرهنگی، زیستمحیطی، عمرانی، خدماتی و گردشگری انجام شده، نشاندهنده عزم جدی برای معرفی روستای دَرَک به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور است و با تکمیل پروژههای زیرساختی، این روستا میتواند سهم قابل توجهی در توسعه گردشگری، اشتغال و اقتصاد محلی جنوب سیستان و بلوچستان ایفا کند.
شهرستان سرسبز زرآباد از شمال به شهرستان نیکشهر و فنوج، از جنوب به دریای عمان، از شرق به شهرستان کنارک و چابهار و از غرب به شهرستان جاسکِ استان هرمزگان محدود میشود.
این شهرستان دارای ۲ بخش مرکزی و کاروان و با جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر است که شغل عمده مردم آن کشاورزی و صیادی میباشد. محصولات کشاورزی این شهرستان شامل موز، زیتون محلی، گواوا، کنار محلی، پاپایا، خربزه درختی، لیمو صادراتی، هندوانه و طالبی است.
روستای دَرَک از توابع زرآباد، در ۱۹ کیلومتری جُهلو، مرکز شهرستان زرآباد، از شرق به روستای ساحلی جُد، از غرب به روستای پشتی، از شمال به کوهستان و از جنوب به دریای مکران (عمان) وصل شده است.
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