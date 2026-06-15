به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانیمقدم روز یکشنبه ۲۵ خردادماه در جلسه ای که با حضور فرماندار و معاونان در محل فرمانداری برگزار شد، مرتضی برزگر مقدم را به عنوان سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیمروز منصوب کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان در این ابلاغ، تعهد، شایستگی، صداقت و روحیه خدمتگزاری را از مهمترین شاخصهای فعالیت در این عرصه قلمداد کرده و بر نقش اثرگذار شهرستان ها در صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی، رونق گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایعدستی تأکید کرد.
طهرانیمقدم همچنین خواستار بهرهگیری از توان تخصصی کارشناسان، اندیشمندان و ظرفیتهای انسانی شهرستان نیمروز شد و تصریح کرد: تحقق اهداف و برنامههای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیازمند همافزایی، تعامل سازنده با مسئولان محلی و مشارکت مردم در فرآیند توسعه است.
او اظهار امیدواری کرد با برنامهریزی هدفمند، نگاه تحولگرا و استفاده از ظرفیتهای کمنظیر نیمروز، گامهای مؤثری در مسیر حفاظت از داشتههای تاریخی و فرهنگی، توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد مبتنی بر صنایعدستی برداشته شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان در پایان ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای ایرج نصیرآبادی در مدت زمان فعالیت خود، برای مرتضی بزرگمقدم در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
محمدهادی طهرانی مقدم در سفر به نیمروز با همراهی فرماندار و معاونان او از منطقه هامونک این شهرستان نیز به صورت میدانی بازدید کرد.
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