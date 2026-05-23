به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز جمعه اول خرداد ۱۴۰۵، در تشریح جزئیات این برنامه بیان کرد: چابهار در هفته میراثفرهنگی، صحنه روایتی متفاوت از میراث ناملموس بود؛ روایتی که نه در قاب موزهها، بلکه در نغمهها، آیینها و حافظه تاریخی مردم این سرزمین شنیده و دیده شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری با تأکید بر اینکه میراث ناملموس، ستون پنهان هویت ملی است تصریح کرد: عناصری مانند موسیقی، مهارتهای سنتی و روایتهای شفاهی، اگرچه ملموس نیستند، اما ریشههای عمیق فرهنگی یک ملت را شکل میدهند. چابهار نمونهای روشن از پیوند فرهنگ بومی با هویت ایرانی است که در آن ریتمها و آیینهای کهن همچنان در زندگی روزمره مردم جریان دارد.
او در ادامه به معرفی بخشهای مختلف این رویداد پرداخت و گفت: در این مراسم، آیینهایی نظیر «شیشلوک»، «آیین بارانخواهی»، موسیقی حماسی و لالاییهای بلوچی به عنوان نمادی از تداوم فرهنگی و پویایی میراث ناملموس ایران اجرا و معرفی شد که هر نغمه آن بازتابی از تاریخ، طبیعت و روحیه مردمانی است که فرهنگ خود را در آیینهای زنده حفظ کردهاند.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد تلاشی برای نشان دادن این حقیقت بود که میراث ناملموس ایران صرفاً سنتی بازمانده از گذشته نیست، بلکه زبانی زنده برای پیوند نسلهاست. چابهار با این روایت فرهنگی نشان داد که میراث ناملموس، پلی میان گذشته و آینده است که تصویری روشن از هویت ایرانی را در گسترهای فراتر از مرزهای جغرافیایی ارائه میدهد.
عدنان حسینی؛ مدیرپایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس و سواحل دریای مکران نیز اظهار کرد: این برنامه با اجرای موسیقی حماسی، روایت نقالی موسیقایی حمل و جیهند، لالاییهای کهن و آوای بارانخواهی (شیشلو) در محوطه عمارت فرمانداری به میزبانی پایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس و سواحل دریای مکران با استقبال پرشور مردم و علاقمندان و با حمایت و مشارکت سازمان منطقه آزاد، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چابهار برگزار شد.
