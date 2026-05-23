به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهر میرزایی روز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این گردهمایی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کنارک، مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی خلیج فارس و سواحل دریای مکران و جمعی از فعالان بومی گردشگری و با هدف تجلیل از مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دهیارانی که در ثبت آثار میراث ملموس و ناملموس نقش داشته‌اند و تورلیدران محلی، در محل فرمانداری کنارک برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کنارک افزود: توسعه گردشگری پایدار در منطقه بدون مشارکت فعال جامعه محلی امکان‌پذیر نیست. روستاهای ما گنجینه‌ای از آثار ملموس و ناملموس هستند و دهیارانی که با همت خود در مسیر ثبت این آثار در فهرست ملی گام برداشته‌اند، نقشی بی‌بدیل در حفظ هویت تاریخی منطقه ایفا کرده‌اند.

او با اشاره به اهمیت نقش سایر فعالان این حوزه بیان کرد: علاوه بر دهیاران، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تورلیدران بومی نیز به عنوان سفیران فرهنگ و هنر این سرزمین، تأثیر مستقیمی در معرفی ظرفیت‌های کنارک به گردشگران و رونق اقتصاد محلی دارند. این تجلیل، کمترین قدردانی از تلاش‌های مستمر این عزیزان برای اعتلای گردشگری منطقه است.

میرزایی افزود: در این جلسه همچنین، ضمن بررسی راهکارهای توسعه گردشگری پایدار در شهرستان کنارک، بر لزوم هم‌افزایی بیشتر نهادهای دولتی با فعالان بخش خصوصی و جوامع محلی تأکید شد.

