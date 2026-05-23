۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹

شرکت مدیران اداره کل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان در میز ارتباطات مردمی

شرکت مدیران اداره کل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان در میز ارتباطات مردمی

همزمان با هفته میراث‌فرهنگی و هفته ارتباطات و روابط عمومی، تعدادی از معاونان و مدیران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان در میز ارتباطات مردمی شهرستان زاهدان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی و همچنین روز ارتباطات و هفته روابط‌عمومی، معاون میراث‌فرهنگی به همراه مدیر روابط‌عمومی و امور فرهنگی و دستیار مردمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان با حضور در محل مصلی قدس زاهدان ضمن شرکت در میز ارتباطات مردمی، پاسخگوی سئوالات و دغدغه های شهروندان و نمازگزاران جمعه شدند.

در این میز ارتباطات مردمی؛ سرهنگ شاهرودی فرمانده یگان حفاظت اداره کل نیز شرکت کرده و در مباحث مرتبط، به سئوالات شهروندان پاسخ‌های لازم را ارائه کرد.

این برنامه به صورت همزمان در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030200074
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha