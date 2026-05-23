به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیان کرد: این کارگاه با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان و با هدف آشنایی نسل جوان با گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی استان برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت انتقال میراث فرهنگی به نسل آینده گفت: میراث‌فرهنگی تنها در موزه‌ها و بناهای تاریخی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید در ذهن و قلب کودکان و نوجوانان ما زنده بماند و تماشای نقاشی‌های زیبای کودکان که مفاهیم میراث‌فرهنگی را با خلاقیت خود بازآفرینی کرده‌اند، نشان‌دهنده آینده‌ای روشن برای حفظ هویت ماست.

او افزود: در این کارگاه، کودکان با الهام از معماری بومی، صنایع‌دستی و داستان‌های تاریخی منطقه، آثار هنری خود را خلق کردند و در پایان با اهدای بسته های فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفتند.

سعادتیان در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد بخشی از برنامه‌های متنوع هفته میراث فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان است که با هدف ترویج فرهنگ بومی و مشارکت دادن نسل جوان در حفظ میراث ناملموس و ملموس کشور برگزار شد.

