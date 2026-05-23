۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸

نقاشی‌های رنگارنگ کودکان، روایتی از میراث فرهنگی در موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق

نقاشی‌های رنگارنگ کودکان، روایتی از میراث فرهنگی در موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان از برگزاری کارگاه خلاقیت نقاشی به مناسبت هفته بزرگداشت میراث‌فرهنگی در کتابخانه موزه منطقه‌ای جنوبشرق خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیان کرد: این کارگاه با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان و با هدف آشنایی نسل جوان با گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی استان برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت انتقال میراث فرهنگی به نسل آینده گفت: میراث‌فرهنگی تنها در موزه‌ها و بناهای تاریخی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید در ذهن و قلب کودکان و نوجوانان ما زنده بماند و تماشای نقاشی‌های زیبای کودکان که مفاهیم میراث‌فرهنگی را با خلاقیت خود بازآفرینی کرده‌اند، نشان‌دهنده آینده‌ای روشن برای حفظ هویت ماست.

او افزود: در این کارگاه، کودکان با الهام از معماری بومی، صنایع‌دستی و داستان‌های تاریخی منطقه، آثار هنری خود را خلق کردند و در پایان با اهدای بسته های فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفتند.

سعادتیان در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد بخشی از برنامه‌های متنوع هفته میراث فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان است که با هدف ترویج فرهنگ بومی و مشارکت دادن نسل جوان در حفظ میراث ناملموس و ملموس کشور برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030200059
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha