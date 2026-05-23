۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۱

تجلیل از خدمات و تعاملات سازنده پرسنل میراث‌فرهنگی راسک به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی راسک گفت: به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، مراسمی ویژه برای تجلیل از خدمات و تعاملات سازنده پرسنل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، لال بخش بلوچ‌زئی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵بیان کرد: این مراسم با حضور اعضای شورای اداری و هنرمندان برجسته منطقه در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی راسک افزود: در این آیین، حاضران از تلاش‌ها و همراهی‌های مدیریت و کارکنان اداره میراث فرهنگی در برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی شهرستان قدردانی کردند.

او در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک میان دو حوزه فرهنگ و میراث‌فرهنگی اظهار کرد: مشارکت فعال و مستمر اداره میراث‌فرهنگی در برنامه‌ها و مراسم‌ فرهنگی شهرستان، نقش مهمی در موفقیت این رویدادها و پاسداشت هویت فرهنگی منطقه داشته است.

بلوچ‌زئی در پایان خاطرنشان کرد: این همراهی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی و گردشگری، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه شهرستان راسک و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه خواهد بود.

