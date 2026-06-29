به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا بارانی روز دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هامون و شرکت عمران شهر جدید رامشار، نخستین دوره آموزشی خامه‌دوزی در شهر جدید رامشار آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هامون افزود: این دوره با رویکرد توسعه صنایع‌دستی، احیای هنرهای اصیل منطقه و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی برای بانوان و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی برگزار می‌شود و گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی جامعه محلی و تقویت اقتصاد خانواده‌ها به شمار می‌رود.

او ادامه داد: هنرجویان در این دوره با مبانی، نقش‌اندازی و تکنیک‌های اصیل هنر خامه‌دوزی آشنا می‌شوند و پس از طی مراحل آموزشی و ارزیابی، گواهینامه مهارت دریافت خواهند کرد.

بارانی با اشاره به استقبال شهروندان از این دوره گفت: برنامه‌ریزی شده است در ادامه، دوره‌های تکمیلی خامه‌دوزی و همچنین آموزش سایر رشته‌های صنایع‌دستی متناسب با ظرفیت‌های منطقه در شهر جدید رامشار برگزار شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هامون تأکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه صنایع‌دستی، علاوه بر حفظ و انتقال هنرهای بومی، زمینه اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و تقویت هویت فرهنگی منطقه را فراهم می‌کند.

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