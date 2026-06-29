میراث آریا: همزمان با آغاز وزش بادهای موسمی مونسون در سواحل مَکُران، یکی از شگفتانگیزترین پدیدههای طبیعی ایران بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت؛ گلافشان بندر تنگ در بخش کهیر شهرستان کنارک این روزها با فوران گل از دهانه مخروطی خود، جلوهای کمنظیر از پویایی زمین را به نمایش گذاشته و بار دیگر نگاه گردشگران، طبیعتگردان و پژوهشگران را به جنوب سیستان و بلوچستان معطوف کرده است.
فعال شدن دوباره این پدیده طبیعی، علاوه بر آنکه نشانهای از تغییرات طبیعی ناشی از آغاز فصل بادهای موسمی مونسون در سواحل دریای عمان است، فرصتی مناسب برای معرفی یکی از ارزشمندترین ظرفیتهای ژئوتوریسم کشور و توسعه گردشگری طبیعی در سواحل مکران به شمار میرود.
گلافشان؛ میراثی زنده از دل زمین
گلافشانها از پدیدههای نادر زمینشناسی هستند که در اثر فشار گازهای طبیعی موجود در اعماق زمین، گل و رس نرم را بدون خروج مواد مذاب یا حرارت از دهانه خود به سطح زمین هدایت میکنند. برخلاف آتشفشانها، گلافشانها فاقد گدازههای آتشین هستند و فعالیت آنها بیشتر با خروج گل، آب و گازهای طبیعی همراه است.
کارشناسان علوم زمین معتقدند سواحل مکران یکی از مهمترین مناطق ایران از نظر وجود گلافشانهای فعال است و این پدیدهها از ارزش علمی، آموزشی و گردشگری بالایی برخوردارند. بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی، گلافشانهای مکران را آزمایشگاهی طبیعی برای مطالعه ساختارهای زمینشناسی و فرآیندهای درونی زمین میدانند.
مونسون؛ عامل جان گرفتن گلافشانها
بادهای موسمی مونسون که هر سال از اواخر خرداد تا اوایل پاییز بر سواحل دریای عمان و مکران حاکم میشوند، علاوه بر کاهش نسبی دما، افزایش رطوبت و ایجاد بارشهای پراکنده، در فعال شدن برخی پدیدههای طبیعی از جمله گلافشانها نیز نقش دارند.
این شرایط اقلیمی، هر ساله گردشگران زیادی را برای تماشای طبیعت متفاوت سواحل مکران، دریای عمان و پدیدههای کمنظیر طبیعی به جنوب سیستان و بلوچستان میکشاند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کنارک اظهار کرد: گلافشان بندر تنگ یکی از نادرترین پدیدههای زمینشناسی ایران و از شاخصترین جاذبههای طبیعی جنوب شرق کشور است که هر سال همزمان با آغاز بادهای موسمی مونسون و تغییر شرایط اقلیمی منطقه، فعالیت آن شدت میگیرد.
طاهر میرزایی افزود: این گلافشان در دشت کهیر و محدوده بندر تنگ قرار گرفته و با خروج گل سرد از اعماق زمین، منظرهای منحصربهفرد ایجاد میکند که برای گردشگران، زمینشناسان، پژوهشگران و علاقهمندان به طبیعت بسیار جذاب است.
او با بیان اینکه فعالیت این گلافشان از امروز به شکل قابل توجهی آغاز شده است، گفت: شرایط برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی فراهم است و پیشبینی میشود با آغاز سفرهای تابستانی، استقبال از این جاذبه طبیعی افزایش یابد.
ظرفیتی مغفول برای توسعه گردشگری
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کنارک با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری کنارک اظهار کرد: شهرستان کنارک علاوه بر برخورداری از سواحل بکر، بندرهای صیادی، جنگلهای حرا، سواحل ماسهای و صخرهای و فرهنگ غنی مردم بلوچ، دارای جاذبههای زمینشناسی ارزشمندی همچون گلافشان بندر تنگ است که میتواند سهم مهمی در توسعه ژئوتوریسم کشور داشته باشد.
او افزود: معرفی این ظرفیتها علاوه بر جذب گردشگران، موجب رونق کسبوکارهای محلی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد جوامع روستایی و معرفی هرچه بیشتر سواحل مکران در سطح ملی و بینالمللی خواهد شد.
میرزایی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری، ایجاد امکانات رفاهی، نصب تابلوهای راهنما، معرفی این جاذبه در رویدادهای گردشگری و تولید محتوای رسانهای میتواند گلافشان بندر تنگ را به یکی از مقاصد شاخص طبیعتگردی ایران تبدیل کند.
او بیان کرد: سواحل زیبای صخرهای، مرجانی، ماسهای و شنی دریای عمان (مَکُّران) در محدوده شهرستان کنارک و زرآباد به عنوان تنها سواحل اقیانوسی ایران و یکی از مناطق راهبردی جهان، از مهمترین ظرفیتهای گردشگری کشور به شمار میروند و در تمام فصول سال بهویژه ایام نوروز و فصل بادهای موسمی مونسون، پذیرای گردشگران داخلی و خارجی هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کنارک افزود: کنارک با برخورداری از چهار نوع ساحل شامل صخرهای، مرجانی، ماسهای و شنی، یکی از کمنظیرترین مناطق ساحلی ایران محسوب میشود و این تنوع طبیعی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری دریایی، طبیعتگردی، ژئوتوریسم و سرمایهگذاری در صنعت گردشگری فراهم کرده است.
او گفت: مردم خونگرم، مهماننواز و دریادل شهرستانهای کنارک و زرآباد همواره با آغوش باز از گردشگران استقبال میکنند و با اجرای برنامههای فرهنگی، هنری، موسیقی محلی بلوچ، آیینهای بومی و معرفی صنایعدستی و غذاهای سنتی، تلاش دارند خاطرهای ماندگار از سفر به سواحل مکران برای مسافران رقم بزنند.
میرزایی با اشاره به مهمترین جاذبههای گردشگری منطقه اظهار کرد: اسکلههای صیادی و گردشگری کنارک، سواحل بکر شهر کنارک، روستاهای ساحلی گوردیم و پُزم، باغهای میوههای گرمسیری کهیر و زرآباد، چشمه بلبلوگ چگردانی لاش، گلافشان بندر تنگ، چشمه شورعین تران و روستای منحصربهفرد دَرَک که محل تلاقی کویر، نخلستان و دریای عمان است، از مهمترین ظرفیتهای گردشگری این منطقه به شمار میروند.
او ادامه داد: طلوع و غروب خورشید بر فراز دریای عمان، چشمانداز حرکت کشتیها در شب، سواحل صخرهای با برخورد امواج خروشان که گاهی ارتفاع آنها به چند متر میرسد، حضور گونههای مختلف خرچنگها، لاکپشتهای دریایی و سایر زیستمندان ساحلی، جلوهای کمنظیر از طبیعت سواحل مکران را به نمایش گذاشته و این منطقه را به یکی از جذابترین مقاصد طبیعتگردی ایران تبدیل کرده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کنارک تأکید کرد: معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی سواحل مکران، توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب سرمایهگذاری میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی هرچه بیشتر جنوب سیستان و بلوچستان در سطح ملی و بینالمللی داشته باشد.
لزوم حفاظت از یک میراث طبیعی ارزشمند
کارشناسان معتقدند توسعه گردشگری در این منطقه باید همراه با رعایت اصول حفاظت از محیطزیست و میراث طبیعی باشد تا این پدیده کمنظیر برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
گلافشان بندر تنگ، امروز تنها یک جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه نمادی از ظرفیتهای کمتر شناختهشده سواحل مکران است؛ ظرفیتی که در صورت معرفی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم، میتواند به یکی از برندهای گردشگری طبیعی سیستان و بلوچستان و ایران تبدیل شود و نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی و معرفی توانمندیهای جنوب شرق کشور ایفا کند.
اشهرستان کنارک با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با ۲۵ هزار خانوار دارد که از این تعداد حدود ۶۰ هزار نفر در نقاط شهری ساکن هستند؛ این شهرستان از ۲ بخش مرکزی و کهیر تشکیل شده و دارای چهار دهستان به نامهای جهلیان، بانسنت، تنگ و کهیر است.
در بخش مرکزی این شهرستان ۲۸ روستا واقع شده که جمعیتی بیشاز ۲۴ هزار و ۷۴۵ نفر را در خود جای دادهاند، همچنین بخش کهیر با ۲۵ روستا، جمعیتی معادل ۱۵ هزار و ۵۱۸ نفر دارد. شهرستان کنارک در ۶۴۰ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان وبلوچستان و همجوار آب های اقیانوسی دریای مَکُّران(عمان) واقع شده است.
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