به گزارش خبرگزاری میراثآریا، رضا بارانی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای شهر جدید رامشار در توسعه صنایعدستی، گردشگری و فعالیتهای فرهنگی منطقه، تفاهمنامه همکاری میان اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان هامون و شرکت عمران شهر جدید رامشار به امضا رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هامون افزود: در نشست مشترکی که با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت عمران شهر جدید رامشار برگزار شد، طرفین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای این شهر بهعنوان یکی از نقاط اثرگذار در کریدور ورودی منطقه سیستان و توسعه همکاریهای مشترک تأکید کردند.
او با اشاره به نامگذاری سال با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی بیان کرد: اداره میراثفرهنگی شهرستان هامون آمادگی دارد با همکاری شرکت عمران شهر جدید رامشار و دیگر نهادها، زمینه اجرای برنامههای مشترک برای حفظ، معرفی و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه و همچنین حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی سیستان را فراهم کند.
بارانی ادامه داد: توسعه صنایعدستی، معرفی آثار تاریخی و فرهنگی سیستان، تقویت زیرساختهای گردشگری و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری مشترک از مهمترین محورهای این تفاهمنامه است که میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هامون خاطرنشان کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای توسعهای نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای ارزشمند سیستان، حمایت از تولیدات صنایعدستی و جذب گردشگران خواهد داشت.
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