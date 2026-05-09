به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در سفر به شهرستان هامون از برخی زیرساخت‌های گردشگری، بوم‌گردی‌ها و پروژه‌های اقامتی و گردشگری در حال احداث این شهرستان بازدید و آخرین روند پیشرفت آن‌ها را از نزدیک بررسی کرد.

بازدید از هتل‌آپارتمان در حال ساخت شهر رامشار، دیدار با فرماندار شهرستان هامون، بازدید از چند پروژه گردشگری، اقامتی و بوم‌گردی و همچنین بازدید از مجموعه گردشگری سایت کوه خواجه و بوم‌گردی رستم‌زادگان از جمله برنامه‌های سفر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان به منطقه سیستان بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان در جریان این بازدیدها با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر شمال استان در حوزه گردشگری، از آمادگی کامل این اداره‌کل برای همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ارائه تسهیلات حمایتی در این حوزه خبر داد.

او توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری را زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی منطقه دانست و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف تأکید کرد و ادامه داد: ضرورت دارد تا بخش خصوصی نیز به صورت فعالانه تر و با راه اندازی دفاتر خدمات گردشگری، نسبت به جذب گردشگر از سراسر کشور اقدام کنند.

فرماندار شهرستان هامون، مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست، مسئول دفتر نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان نیز در این بازدیدها حضور داشتند.

