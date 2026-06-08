به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: آیین امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی و هم‌افزایی میان تفرشی‌دوزی شهر ملی تفرش و خامه‌دوزی شهر ملی ادیمی استان سیستان و بلوچستان با حضور عبدالرضا میقانی فرماندار، محمد هادی طهرانی مقدم مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوجستان، مجید قنبری و شهرداران دو شهر تفرش و ادیمی(نیمروز)، الهام سیمایی و وحیده رخشانی معاونان صنایع‌دستی استان‌های مرکزی و سیستان و بلوچستان، جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه صنایع‌دستی در سالن جلسات فرمانداری تفرش برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف توسعه تعاملات فرهنگی، تبادل تجربیات و دانش تخصصی، ارتقای جایگاه هنرهای سنتی، ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک میان هنرمندان و همچنین معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی دو منطقه منعقد شده است.

او با اشاره به پیشینه ارزشمند این دو هنر اصیل ایرانی اظهار کرد: تفرشی‌دوزی به عنوان یکی از شاخص‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی استان مرکزی و خامه‌دوزی ادیمی به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرهای سوزن‌دوزی کشور، ریشه در فرهنگ، تاریخ و هویت مردمان این سرزمین دارند و امروز این پیوند فرهنگی می‌تواند افق‌های تازه‌ای را در مسیر اعتلای صنایع‌دستی کشور ترسیم کند.

محمودی تصریح کرد: خواهرخواندگی میان دو شهر ملی صنایع‌دستی تنها یک توافق‌نامه نمادین نیست، بلکه زمینه‌ای برای شکل‌گیری همکاری‌های عملی در حوزه آموزش، پژوهش، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، توسعه بازار فروش محصولات، توانمندسازی هنرمندان و انتقال تجربیات موفق میان دو استان خواهد بود.

او با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان هنرمندان سراسر کشور خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی، زبان مشترک فرهنگ ایرانی است و هر اقدامی که بتواند زمینه تعامل و همگرایی بیشتر میان هنرمندان مناطق مختلف کشور را فراهم کند، در حقیقت گامی مؤثر در مسیر حفظ میراث ناملموس و انتقال آن به نسل‌های آینده خواهد بود.



در پایان این آیین، تفاهم‌نامه خواهرخواندگی و هم‌افزایی میان تفرشی‌دوزی شهر ملی تفرش و خامه‌دوزی شهر ملی ادیمی به امضای مسئولان دو طرف رسید و بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه صنایع‌دستی، آموزش، پژوهش، بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی دو منطقه تأکید شد.



انتهای پیام/