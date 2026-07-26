۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۲

مرمت بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری خمین در دستور کار قرار گرفت

مرمت بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری خمین در دستور کار قرار گرفت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین از دیدار با نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این نشست، راهکارهای جذب اعتبارات ملی برای مرمت و احیای اماکن تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز یکشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای حفظ و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان اظهار کرد: در دیدار با محمد بیات، نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین نیازهای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: در این نشست، بر ضرورت جذب اعتبارات ملی به‌منظور مرمت، حفاظت و احیای بناها و اماکن تاریخی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تأکید شد و راهکارهای لازم برای پیگیری این موضوعات از طریق دستگاه‌های ملی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرستان خمین نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری مستمر است، تصریح کرد: تأمین اعتبارات ملی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ آثار تاریخی، افزایش ماندگاری گردشگران، رونق صنعت گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در شهرستان ایفا کند.

مشهدی خاطرنشان کرد: نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار بر حمایت از برنامه‌ها و پیگیری جذب اعتبارات ملی برای اجرای پروژه‌های مرمتی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تأکید کرد و آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام داشت.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405050400191
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha