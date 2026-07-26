بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید خسروی امروز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: جلسه شورای اداری و کمیته برنامهریزی شهرستان اراک به ریاست عبدالرضا حاجیعلیبیگی، فرماندار شهرستان اراک و با حضور معاونان فرماندار، بخشداران تابعه و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در سالن جلسات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانداری اراک برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اراک افزود: در این نشست، پس از بررسی نیازها و اولویتهای شهرستان، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد ریال اعتبار برای حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید که نقش مهمی در اجرای طرحهای توسعهای و حفاظتی این حوزه خواهد داشت.
او با اشاره به محورهای هزینهکرد این اعتبارات تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این منابع مالی به مرمت بازار تاریخی اراک و سایر ابنیه و آثار تاریخی شهرستان اختصاص یافته است. همچنین اجرای طرحهای نصب و بهروزرسانی تابلوهای معرفی و راهنمای گردشگری، انجام طرحهای پژوهشی، حمایت از برنامههای تخصصی و برپایی نمایشگاههای صنایعدستی از دیگر اولویتهای پیشبینیشده در این اعتبارات است.
خسروی خاطرنشان کرد: تخصیص این اعتبارات، نشاندهنده توجه ویژه مدیریت شهرستان به حفظ میراث ارزشمند تاریخی، تقویت زیرساختهای گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایعدستی است و با اجرای این پروژهها، زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی اراک و رونق گردشگری شهرستان فراهم خواهد شد.
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