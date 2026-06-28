به گزارش میراث‌آریا، مرتضی برزگر مقدم روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در کلاس آموزش سیاه‌دوزی که در مسجد روستای شوکت‌سارانی برگزار می‌شود، از روند آموزش این هنر اصیل بازدید و با هنرجویان و مربیان این دوره گفت‌وگو کرد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز افزود: حفظ و انتقال هنرهای سنتی به نسل جوان، یکی از مهم‌ترین راهکارهای صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و تقویت هویت بومی منطقه است.

او ادامه داد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت هنرمندان روستا، حمایت از آموزش هنرهای دستی و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای توسعه و عرضه محصولات صنایع‌دستی انجام شد و در این دیدار، راهکارهای بهبود وضعیت هنرمندان و معرفی آثار آنان به بازارهای هدف مورد بررسی قرار گرفت.

برزگر مقدم ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند مربیان پرتلاش این روستا در آموزش و ترویج هنر سیاه‌دوزی، بیان کرد: هنرمندان بومی نقش مهمی در حفظ و احیای هنرهای اصیل منطقه دارند و حمایت از آنان، زمینه‌ساز تداوم این میراث ارزشمند خواهد بود.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای مناسب برای معرفی و عرضه محصولات صنایع‌دستی، توسعه آموزش‌های تخصصی و پیوند صنایع‌دستی با گردشگری از مهم‌ترین برنامه‌های اداره میراث‌فرهنگی شهرستان نیمروز در راستای توانمندسازی هنرمندان و رونق اقتصاد هنر است.

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