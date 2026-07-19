به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی برزگر مقدم روز شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در نشست هم‌اندیشی مربیان رشته خامه‌دوزی که با حضور مربیان رشته خامه‌دوزی در محل میراث‌فرهنگی شهرستان نیمروز برگزار شد، مسائل و ظرفیت‌های موجود در حوزه آموزش، تولید و توسعه این هنر سنتی مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز افزود: در این نشست بر ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان مربیان، هنرمندان و فعالان حوزه خامه‌دوزی تأکید شد و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و تولیدی ارائه کردند.

او ادامه داد: بررسی امکان اضافه شدن رشته‌های آموزشی جدید با هدف حفظ، احیا و گسترش هنرهای سنتی منطقه از دیگر موضوعات این نشست بود و درباره آن تبادل نظر انجام شد.

برزگر مقدم بیان کرد: تهیه و تکمیل فهرست ثبت طرح‌ها، نقش‌ها و نوآوری‌های هنرمندان خامه‌دوزی نیز در دستور کار قرار گرفت تا زمینه صیانت، معرفی و حمایت از آثار ارزشمند هنرمندان شهرستان فراهم شود.

او افزود: ساماندهی ترکیب مربیان برخی رشته‌های آموزشی با هدف ارتقای کیفیت آموزش، استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند و افزایش بهره‌وری دوره‌های آموزشی نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز تصریح کرد: بررسی راهکارهای بهره‌مندی هنرمندان از تسهیلات حمایتی، پیگیری مطالبات مرتبط و شناسایی ظرفیت‌های مؤثر در توانمندسازی جامعه هنرمندان از دیگر موضوعاتی بود که درباره آن تصمیمات لازم اتخاذ شد.

انتهای پیام/