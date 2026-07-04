به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی برزگر مقدم روزشنبه 13 تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از کلاس آموزشی خامه‌دوزی که در کارگاه آموزشی میراث‌فرهنگی شهرستان نیمروز برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از آموزش هنرهای سنتی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد هنرجویان از اولویت‌های ما است.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز افزود: این بازدید با هدف بررسی روند برگزاری دوره‌های آموزشی، آشنایی با مسائل و نیازهای هنرجویان و ارزیابی شرایط آموزشی انجام شد و تلاش می‌کنیم همه امکانات موجود را برای پیشرفت علاقه‌مندان به صنایع‌دستی به کار بگیریم.

او در ادامه گفت: در جریان این بازدید، موضوعاتی همچون تأمین مواد اولیه، ارتقای کیفیت آموزش‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای معرفی و عرضه محصولات تولیدی هنرجویان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

برزگر مقدم با تأکید بر اهمیت آموزش در حفظ میراث ناملموس منطقه بیان کرد: صیانت از هنرهای بومی تنها با آموزش مستمر، انتقال تجربه به نسل جوان و حمایت از مربیان و هنرمندان امکان‌پذیر است.

او تصریح کرد: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز با استفاده از همه ظرفیت‌های خود، مسیر معرفی، بازاریابی و فروش آثار هنرمندان و هنرجویان این منطقه را تسهیل خواهد کرد تا زمینه توسعه اشتغال و رونق صنایع‌دستی بیش از پیش فراهم شود.

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