۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰

میراث‌فرهنگی شهرستان نیمروز در خدمت آموزش و توانمندسازی هنرجویان صنایع‌دستی

میراث‌فرهنگی شهرستان نیمروز در خدمت آموزش و توانمندسازی هنرجویان صنایع‌دستی

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز گفت: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود در راستای حمایت از هنرجویان، توسعه آموزش‌های تخصصی و حفظ هنرهای اصیل بومی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی برزگر مقدم روزشنبه 13 تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از کلاس آموزشی خامه‌دوزی که در کارگاه آموزشی میراث‌فرهنگی شهرستان نیمروز برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از آموزش هنرهای سنتی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد هنرجویان از اولویت‌های ما است.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز افزود: این بازدید با هدف بررسی روند برگزاری دوره‌های آموزشی، آشنایی با مسائل و نیازهای هنرجویان و ارزیابی شرایط آموزشی انجام شد و تلاش می‌کنیم همه امکانات موجود را برای پیشرفت علاقه‌مندان به صنایع‌دستی به کار بگیریم.

او در ادامه گفت: در جریان این بازدید، موضوعاتی همچون تأمین مواد اولیه، ارتقای کیفیت آموزش‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای معرفی و عرضه محصولات تولیدی هنرجویان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

برزگر مقدم با تأکید بر اهمیت آموزش در حفظ میراث ناملموس منطقه بیان کرد: صیانت از هنرهای بومی تنها با آموزش مستمر، انتقال تجربه به نسل جوان و حمایت از مربیان و هنرمندان امکان‌پذیر است.

او تصریح کرد: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز با استفاده از همه ظرفیت‌های خود، مسیر معرفی، بازاریابی و فروش آثار هنرمندان و هنرجویان این منطقه را تسهیل خواهد کرد تا زمینه توسعه اشتغال و رونق صنایع‌دستی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300860
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

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