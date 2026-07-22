بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مرتضی برزگر مقدم امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تقویت ارتباط مستقیم با فعالان صنایعدستی و بررسی مسائل و ظرفیتهای این حوزه، تغدادی از مدیران ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان با حضور در شهرستان نیمروز در نشستی صمیمی با صنعتگران و هنرمندان دیدار و گفتوگو کردند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیمروز افزود: در این نشست، هنرمندان و صنعتگران ضمن معرفی توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی خود، مسائل، چالشها، انتقادات و پیشنهادهایشان را در زمینه توسعه بازار، آموزش، بهرهمندی از تسهیلات و رفع موانع پیش روی فعالیتهای صنایعدستی مطرح کردند.
او افزود: مسئولان ادارهکل نیز با تأکید بر جایگاه ارزشمند صنایعدستی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه اشتغال، بر حمایت از هنرمندان، تقویت آموزشهای تخصصی، توسعه برندهای بومی و فراهم کردن زمینه رونق تولید و بازاریابی محصولات صنایعدستی تأکید کردند.
برزگر مقدم اظهار کرد: در ادامه این برنامه، مسئولان ادارهکل از مرکز آموزش صنایعدستی شهرستان نیمروز بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند آموزش، فعالیت هنرجویان و ظرفیتهای این مرکز قرار گرفتند.
او ادامه داد: در این نشست گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه صنایعدستی شهرستان و نتایج نشستهای پیشین ارائه شد و بر تداوم ارتباط مستقیم مسئولان با هنرمندان، پیگیری مطالبات صنعتگران و استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه صنایعدستی شهرستان تأکید شد.
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