بانوان صنعتگر هیرمند گواهینامه مُهر اصالت ملی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراثآریا، مهدی پودینه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه ای به ریاست فرماندار و تعدادی از مسئولان؛ گواهینامه مُهر اصالت ملی به دو بانوی هنرمند این شهرستان که آثار آنان موفق به دریافت این نشان شده بود، اهدا شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هیرمند بیان کرد: این آیین با حضور فرماندار هیرمند و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد و از «فائزه ازبک» در رشته چرمدوزی و «سمیه شفیقی قزاق» در رشته سوزندوزی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
او افزود: دریافت مُهر اصالت ملی نشاندهنده کیفیت، اصالت و ارزش هنری آثار صنایعدستی است و میتواند زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای هنرمندان و توسعه بازار محصولات بومی را فراهم کند.
پودینه واحد اظهار کرد: سال گذشته پنج اثر از هنرمندان شهرستان هیرمند برای ارزیابی و دریافت مهر اصالت ملی ارسال شد که در نهایت دو اثر موفق به کسب این نشان ارزشمند شدند.
او تأکید کرد: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان هیرمند از هنرمندان صنایعدستی برای حضور در فرآیندهای ارزیابی، دریافت نشانهای ملی و معرفی آثار فاخر آنان حمایت میکند و این روند با هدف حفظ، احیا و توسعه هنرهای سنتی ادامه خواهد داشت.
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