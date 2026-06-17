به گزارش میراثآریا، مهدی پودینهواحد روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایعدستی، نمایشگاهی از آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران شهرستان هیرمند در محل کتابخانه امام علی (ع) شهر دوستمحمد با حضور معاون سیاسی فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، جانشین فرمانده انتظامی و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان هیرمند افزود: در این نمایشگاه، صنعتگران شهرستان محصولات و تولیدات خود را در رشتههای خامهدوزی، سیاهدوزی، سوزندوزی، چرمدوزی، لباس محلی و فرآوردههای غذایی محلی در معرض دید عموم قرار دادند.
پودینهواحد هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی توانمندیها و محصولات تولیدی صنعتگران در بخشهای مرکزی و قرقری، آشنایی شهروندان با ظرفیتهای صنایعدستی منطقه و حمایت از فروش محصولات هنرمندان عنوان کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هیرمند خاطرنشان کرد: اداره میراثفرهنگی شهرستان با برگزاری دورههای آموزشی در رشتههای مختلف صنایعدستی، زمینه فراگیری هنرهای سنتی را برای علاقهمندان فراهم کرده و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، بهویژه برای بانوان، ایفا کرده است.
او تأکید کرد: توسعه آموزش، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد فرصتهای عرضه و فروش محصولات از مهمترین برنامههای این اداره در راستای رونق صنایعدستی و توانمندسازی هنرمندان شهرستان است.
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