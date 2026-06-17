به گزارش خبرنگار میراثآریا، خیرالنساء امیری روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایعدستی، مجموعهای از دورههای آموزشی تخصصی با همکاری ادارات میراثفرهنگی شهرستانهای چابهار و دشتیاری، سازمان منطقه آزاد چابهار، اداره فنی و حرفهای و مؤسسات آموزشی برگزار شد که با استقبال گسترده هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایعدستی همراه بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار افزود: این دورهها از ۲۰ تا ۲۶ خردادماه با هدف ارتقای دانش فنی هنرمندان، بهروزرسانی شیوههای تولید و تقویت مهارتهای بازاریابی و فروش محصولات صنایعدستی برگزار شد.
او بیان کرد: در این کارگاههای آموزشی، مباحثی از جمله اصول و تکنیکهای دوخت، شیوههای نوین تولید، کاربردشناسی نقشها و طرحهای سنتی، بازاریابی، برندسازی، فروش و راهاندازی کسبوکارهای صنایعدستی به شرکتکنندگان آموزش داده شد.
امیری ادامه داد: همچنین هنرمندان با ظرفیتهای بازارهای داخلی و خارجی، شیوههای توسعه زنجیره ارزش محصولات صنایعدستی و راهکارهای افزایش سهم تولیدات بومی در بازار آشنا شدند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چابهار خاطرنشان کرد: بخشی از این دورهها به معرفی و آموزش رشتههای شاخص و بومی منطقه از جمله سوزندوزی بلوچ، قلاببافی سنتی و پلیوار اختصاص داشت و در این بخش تلاش شد ضمن معرفی ریشههای فرهنگی و هنری این رشتهها، زمینه بهرهگیری از نقوش و طرحهای اصیل بلوچ در تولیدات متناسب با نیاز بازار فراهم شود.
او تأکید کرد: تلفیق دانش و مهارتهای سنتی با نیازهای روز بازار میتواند نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده محصولات صنایعدستی، توسعه بازار فروش و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال برای هنرمندان منطقه داشته باشد.
امیری در پایان گفت: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند صنایعدستی در سواحل مکران، برگزاری دورههای آموزشی و مهارتافزایی نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی ناملموس، توانمندسازی هنرمندان و توسعه اقتصاد مبتنی بر هنرهای سنتی ایفا میکند و استقبال گسترده صنعتگران از این برنامهها نشاندهنده اهمیت آموزش در مسیر توسعه صنایعدستی است.
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