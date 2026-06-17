به گزارش میراث‌آریا، مهدی پودینه‌واحد روز سه شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی، فرماندار شهرستان هیرمند، معاون سیاسی فرماندار، جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه و جمعی از اعضای شورای اداری از کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان بازدید و با هنرمندان و فعالان این حوزه دیدار کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هیرمند افزود: در این بازدید که از کارگاه چرم‌دوزی هیرمند و کارگاه خامه‌دوزی زرین‌دخت انجام شد، صنعتگران به بیان مشکلات و نیازهای خود در زمینه تولید، تأمین مواد اولیه و عرضه محصولات صنایع‌دستی پرداختند.

او ادامه داد: فرماندار هیرمند در این دیدار ضمن تبریک هفته، بر اهمیت صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد محلی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به آموزش رشته‌های بومی و ظرفیت‌های هنری منطقه شد.

پودینه‌واحد بیان کرد: فرماندار همچنین از حمایت از صنعتگران فعال شهرستان از طریق اعطای تسهیلات و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هیرمند خاطرنشان کرد: در پایان این بازدید، از هنرمندان و صنعتگران فعال شهرستان به پاس تلاش در حفظ و ترویج هنرهای سنتی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

انتهای پیام/