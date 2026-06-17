زیرساخت گردشگری در سواحل مکران تقویت شد

به گزارش میراث‌آریا، حسن میری روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: سایت جدید ایرانسل در روستای پارک بشیر بندر از توابع بخش مرکزی شهرستان کنارک با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستان و بلوچستان افزود: با راه‌اندازی این سایت، ۲۹۳ خانوار معادل یک‌هزار و ۲۱۳ نفر از ساکنان منطقه تحت پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت قرار گرفتند.

او ادامه داد: بهره‌برداری از این پروژه در راستای توسعه عدالت ارتباطی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی استان انجام شده و دسترسی ساکنان منطقه به خدمات الکترونیکی، آموزشی، اقتصادی و سلامت را تسهیل می‌کند.

میری با اشاره به نقش زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه مناطق کمتر برخوردار بیان کرد: توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و کم‌برخوردار از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و تلاش می‌کنیم زمینه بهره‌مندی عادلانه همه شهروندان از خدمات نوین ارتباطی فراهم شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: گسترش پوشش ارتباطی در مناطق ساحلی و روستایی علاوه بر افزایش رفاه عمومی، بستر مناسبی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی منطقه ایجاد می‌کند.

او تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی دارد و اجرای این‌گونه پروژه‌ها با جدیت در سطح استان ادامه خواهد یافت.

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