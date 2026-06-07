به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن میری امروز یکشنبه 17 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای دسترسی روستاییان به خدمات نوین ارتباطی، سایت جدید ایرانسل در روستای رحمی‌آباد از توابع بخش کهیر شهرستان کنارک به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستان وبلوچستان افزود: با راه‌اندازی این سایت، روستاهای رحمی‌آباد، بندر تنگ، کم‌شهر (گرده‌چیر) و عزیزآباد بالا تحت پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت قرار گرفتند و ۶۷۵ خانوار معادل ۲۸۲۷ نفر از خدمات ارتباطی پایدار بهره‌مند شدند.

او با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و دارای ظرفیت‌های گردشگری اظهار کرد: گسترش پوشش ارتباطی در چنین مناطقی علاوه بر افزایش رفاه ساکنان، زمینه توسعه گردشگری، رونق کسب‌وکارهای محلی و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات الکترونیکی را فراهم می‌کند.

به گفته میری، این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال اجرا شده و در راستای تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق کمتر برخوردار استان به بهره‌برداری رسیده است.

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