به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه اظهار کرد: برای راه‌اندازی فروشگاه و مرکز خرید صنایع دستی ایران بلوچ، مبلغ ۲۵میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی انجام شده که زمینه اشتغال مستقیم ۶ نفر را فراهم کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار افزود: ایجاد مراکز خرید و عرضه صنایع‌دستی در چابهار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این مراکز حلقه اتصال میان هنرمندان و بازار مصرف بوده و ضمن معرفی ظرفیت‌های غنی صنایع دستی منطقه، زمینه فروش محصولات، افزایش درآمد صنعتگران و جذب گردشگران را فراهم می‌کنند.

او با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی منطقه تصریح کرد: صنایع دستی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اشتغال‌زا، کم‌هزینه و زودبازده است که با تکیه بر دانش بومی، خلاقیت و هنر دستان هنرمندان، فرصت‌های مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار به‌ویژه برای زنان، جوانان و ساکنان مناطق روستایی فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های چابهار و دشتیاری خاطرنشان کرد: در بسیاری از خانواده‌ها، صنایع‌دستی به منبعی ارزشمند برای تأمین معیشت و تقویت اقتصاد خانوار تبدیل شده است. هنرهایی همچون سوزن‌دوزی بلوچی، حصیربافی، صدف‌سازی و دیگر رشته‌های بومی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و اصالت منطقه، سهم قابل توجهی در افزایش درآمد و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها دارند.

امیری تأکید کرد: برای توسعه و رونق صنایع دستی، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ایجاد بازارچه‌ها و مراکز دائمی فروش، توسعه آموزش‌های تخصصی، تسهیل دسترسی هنرمندان به بازارهای داخلی و خارجی، بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و برندسازی محصولات بومی، از جمله اقدامات ضروری و اثرگذار به شمار می‌رود.

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