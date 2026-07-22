به گزارش خبرنگار میراث آریا، تیمور باقری روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ایام اربعین حسینی، ۲۵۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم برای اعزام منظم و ایمن مسافران انجام شده است.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و برگزاری نشست‌های هماهنگی با تشکل‌های صنفی، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و مدیران فنی، تمامی ظرفیت‌های استان برای خدمات‌رسانی مطلوب به زائران بسیج شده است.

او با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات و حفظ ایمنی سفرها از اولویت‌های این اداره‌کل است، افزود: کنترل مستمر وضعیت فنی ناوگان، بررسی سلامت رانندگان، نظارت بر رعایت ساعات کار و استراحت و پایش عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

باقری همچنین از ابلاغ نرخ مصوب بلیت سفرهای اربعین به تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری خبر داد و گفت: به‌منظور آگاهی زائران، نرخ‌های مصوب از طریق نصب بنر در پایانه‌های مسافربری استان اطلاع‌رسانی شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از استقرار تیم‌های نظارتی در پایانه‌های مسافربری استان خبر داد و افزود: بازرسان اداره‌کل به‌صورت شبانه‌روزی بر روند اعزام زائران، نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط توسط شرکت‌های حمل‌ونقل نظارت خواهند داشت.

او از زائران خواست بلیت سفر خود را تنها از شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز یا از طریق سامانه سپاس به نشانی Sepas.rmto.ir تهیه کنند و با برنامه‌ریزی مناسب، سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا امکان ارائه خدمات بهتر و تسهیل جابه‌جایی برای همه زائران فراهم شود.

باقری در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های انسانی، فنی و اجرایی خود، تمام تلاش خود را برای فراهم‌سازی شرایط مناسب، تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفرهای اربعین به کار گرفته است تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت، مسیر زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را طی کرده و از این سفر معنوی بهره‌مند شوند.

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